Gara automobilistica, modifiche alla viabilità e chiusura stazione ecologica a Faenza

Domenica è in programma lo ‘Slalom città di Faenza’. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in piena sicurezza è stata adottata una ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità. Queste le modifiche: dalle 15 di sabato 22 alle 19 di domenica 23 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli su entrambi i lati della carreggiata in via Convertite (nel tratto tra via Spallanzani e via Boaria).

Domenica 23 ottobre, dalle 7 alle 19, divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli su entrambi i lati della carreggiata in via Boaria (tra via Convertite e via Malpighi); in via Malpighi (tra via Boaria e via Valsava); in via Valsava (tra via Malpighi e via Morgagni); in via Morgagni (tra via Valsava e via Spallanzani eccetto il tratto compreso tra il civico 29 e il civico 33); in via Righi (tra il civico 100 e via Morgagni); in via Morgagni (tra il civico 20 e il civico 30); in via Spallanzani (tra via Morgagni e via Convertite).

Domenica 23 ottobre, dalle 9 alle 18.30, divieto di transito per i veicoli e i pedoni in via Boaria (tra via Convertite e via Malpighi); nella rotatoria che regola le intersezioni con via Boaria e via Malpighi; in via Malpighi (tra via Boaria e via Valsava); in via Valsava (tra via Malpighi e via Morgagni); in via Morgagni (tra via Valsava e via Spallanzani); in via Righi (tra il civico 100 e via Morgagni); in via Morgagni (tra il civico 20 e il civico 30); in via Spallanzani (tra via Morgagni e via Convertite); in via Convertite (tra via Spallanzani e via Boaria, eccetto - veicoli e persone che fanno parte dell’organizzazione della manifestazione, i mezzi di soccorso e di emergenza, in uso a forze di polizia o personale in servizio di reperibilità, per il cui transito gli organizzatori dovranno sospendere temporaneamente la manifestazione, i veicoli di residenti e frontisti con accessi nelle zone non raggiungibili o interdette alla circolazione che potranno transitare durante gli intervalli temporali in cui è prevista la sospensione del transito dei concorrenti secondo le indicazioni del personale dell’organizzazione preposto alla vigilanza).

Visto l’interessamento di una gran parte delle strade nella zona artigianale dove si svolgerà la manifestazione, Hera comunica che la stazione ecologica di via Righi domenica 23 ottobre, straordinariamente, rimarrà chiusa.