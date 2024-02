Manifestazione in Darsena contro l'arrivo di armi al porto di Ravenna

Venerdì mattina alcune decine di manifestanti si sono riuniti in Darsena a Ravenna per una manifestazione lanciata da Potere al Popolo. Un presidio che segue l'assemblea cittadina “Fermiamo il traffico di armi nel porto di Ravenna” che si è svolta lo scorso 7 febbraio. Potere al Popolo infatti ribadisce "il sostegno al popolo e alla Resistenza palestinese contro la guerra genocida israeliana e le complicità dei governanti del blocco euroatlantico". Una seconda manifestazione si terrà alle 16 in piazza del Popolo. Nella giornata di sabato, invece, si terrà un corteo per il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina.