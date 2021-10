Centinaia di persone in piazza per manifestare contro il Green Pass: "No discriminazioni"

Circa trecento manifestanti si sono riuniti venerdì mattina in piazza del Popolo a Ravenna per la prima delle due azioni di protesta annunciate contro il Green pass. Questo primo appuntamento, che coincide con l'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione verde per i lavoratori del settore pubblico e privato, ha riempito circa la metà della piazza centrale di Ravenna a partire dalle 10. Sulla piazza esposti due striscioni con le scritte "No Green pass", "No discriminazioni", "Il nostro green pass è la Costituzione". La seconda manifestazione è in programma sabato alle 17.