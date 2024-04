Manifestazione pro-Palestina in centro, le associazioni: "Italia fuori dalla Nato"

"Siamo arrivati sull’orlo di una guerra globale in Medio Oriente frutto di una spirale bellicista sempre più profonda , con una corsa al riarmo sul piano internazionale. In Europa aumenta il clima reazionario e repressivo, con una torsione antidemocratica e belligerante, come dimostra l’entrata in guerra dell’Italia nel Mar Rosso votata quasi in sordina da destra a sinistra in Parlamento, senza suscitare alcun dibattito nel Paese. È con questo approccio che da mesi provano a renderci complici della barbarie cui stiamo assistendo in Palestina, dove è in corso un genocidio che conta più di 30 mila morti, oltre che migliaia di feriti e la mancanza di beni di prima necessità. Questo avviene dopo oltre 75 anni di colonizzazione sionista supportata dai governi occidentali, a cui il popolo palestinese ha sempre reagito lottando e resistendo. L’ approvazione della risoluzione ONU per il cessate il fuoco a Gaza e l’avvio dell’iter presso la Corte Penale Internazionale per imputare Israele del crimine di genocidio non possono più essere ignorati". Questo il messaggio di numerose associazioni e partiti che promuovono una manifestazione che si terrà il 25 aprile alle 9:30 in Piazza Caduti per la libertà, nello spiazzo antistante la scuola Guido Novello.

Al presidio aderiscono Potere al Popolo, La Comune Ravenna, Coordinamento Palestina LibeRA, Osa (Opposizione Studentesca d'Alternativa), Cambiare Rotta, Free Assange Ravenna, RavennaStudents4Palestine, Amanda Tôchi Bellezza, Life Onlus Ravenna, Ravenna in Comune, SGB, Collettivo Mangrovie, EndFossil Ravenna, Associazione della Cultura Islamica di Ravenna, Resistenza Popolare - Ravenna.

"La nostra città è stata decorata con la Medaglia d'Oro al Valor Militare per il contributo offerto dai partigiani locali alla propria liberazione, per le efferate rappresaglie subite dai nazifascisti e per essere stata a lungo teatro di battaglia intorno al suo porto. Chiamiamo Ravenna oggi come allora a fare la propria parte - proseguono i promotori della manifestazione - Abbiamo sempre rifiutato la memoria condivisa tra fascisti e antifascisti e crediamo che la giornata del 25 aprile non debba essere vissuta come un rituale o una ricorrenza, ma deve rappresentare la riattualizzazione dei valori e degli ideali della resistenza partigiana che liberò il nostro Paese dalla barbarie della guerra e del nazi-fascismo raccogliendo l'esempio della più sincera tradizione antimilitarista della resistenza. Essere partigiani significa prendere parte, significa schierarsi contro il massacro dei popoli e stare al fianco delle nuove forme di resistenza che si oppongono al colonialismo e all'imperialismo. Essere partigiani oggi vuol dire chiedere l’uscita dalla Nato guerrafondaia, opporsi all'invio di armi, opporsi al coinvolgimento del nostro paese in guerra, vuol dire lottare per un immediato cessate il fuoco e per un tavolo di trattativa di pace. Siamo chiamati ad un compito storico per la difesa della democrazia e della pace: essere partigiani contro la guerra e a fianco della Palestina".