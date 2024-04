Manifestazioni e garofani per la Festa dei lavoratori: le iniziative dei sindacati sul territorio

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. È questo lo slogan che quest’anno accompagnerà la festa del Primo Maggio organizzata da Cgil, Cisl, Uil in programma mercoledì prossimo. La festa provinciale si terrà a Ravenna ai Giardini Pubblici di viale Santi Baldini che apriranno i cancelli al mattino con la distribuzione del garofano e il mercatino del riuso. Nei Giardini si svolgerà contemporaneamente lo StreetFestival con i cibi di strada. Alle 14 il palco ospiterà i concerti dei Reverso e dei Mementos. Alle 15,30 è previsto l’intervento - a nome di Cgil, Cisl e Uil - di Massimo Zanirato, segretario confederale regionale della Uil. Sempre all’interno della festa, dalle 15 aprirà lo spazio bimbi.

A Faenza, il Primo Maggio sarà festeggiato in piazza del Popolo. Alle 9 è in programma una distribuzione di dolci e bevande e del garofano rosso. In contemporanea vi sarà un intrattenimento a cura del Duo-Chiari. Alle 10 è previsto il saluto da parte dell’amministrazione e poi interverrà, a nome dei tre sindacati, Marco Giornelli, funzionario sindacale della Uil di Ravenna. A Lugo, in Largo della Repubblica, in prossimità del Pavaglione, Cgil, Cisl e Uil organizzeranno al mattino la tradizionale distribuzione del garofano.

A Russi, Cgil, Cisl e Uil, assieme ai sindacati pensionati e al centro sociale Porta Nova, danno appuntamento alle 14 al parco Falcone-Borsellino davanti al centro sociale. Sono previsti musica e balli con il duo Daniela e Leonardo Vallicelli e un laboratorio per bambini. Sempre al parco sara possibile fare merenda. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno del centro. A Cervia, in viale Roma, è prevista dalle 9 la distribuzione del garofano.

Inoltre per la festa del Primo Maggio, Cgil e i pensionati dello Spi Cgil organizzano numerose iniziative in quasi tutti i comuni del territorio provinciale. A Russi, in piazza Dante, dalle 9,30 alle 11,30 (e alle 14 a Porta Nova) è prevista la distribuzione del garofano e dei palloncini. A Massa Lombarda, in piazza Matteotti, ci sarà la distribuzione del garofano dalle 9,45 accompagnata dalla musica di Martina e Stefano. Alle 10,30 sono previsti i saluti del sindaco Daniele Bassi, di William Signani, della Cia Romagna, e l’intervento di Manuela Trancossi, segretaria generale della Cgil Ravenna. Alle 14,45 partenza della pedalata con arrivo previsto alle 16 al parco Piave. Fino al 5 maggio è possibile visitare la mostra “Il lavoro e il Primo Maggio” allestita alla Sala del Carmine.

A Bagnara di Romagna, in piazza Marconi, dalle 7,30 tornano i “ciambellini” e la tradizionale distribuzione del garofano. A Voltana i garofani saranno distribuiti di fronte alla Casa del Popolo, in via Fiumazzo, dalle 9 alle 11. A Porto Fuori davanti al circolo Pd, in via Staggi, dalle 9 alle 12, saranno distribuiti garofani rossi. A San Bernardino e Belricetto, martedì 30 aprile, dalle 9 alle 11, distribuzione dei garofani davanti al negozio di alimentari di San Bernardino. Per l’occasione, gli alunni e le alunne della scuola elementare Marconi regaleranno ai presenti un disegno.

Per San Lorenzo e Ca’ di Lugo, il ritrovo per la distribuzione del garofano è dalle 9 alle 11,30 in piazza 8 Marzo a San Lorenzo. Per l’occasione i bimbi della scuola Materna Don Galassi di San Lorenzo regaleranno i loro disegni. A Riolo Terme la distribuzione del garofano avverrà in mattinata in corso Matteotti, mentre a Punta Marina l’appuntamento è davanti al Bar Centrale in via dei Navigatori dalle 8 alle 12. A Sant’Agata sul Santerno i garofani saranno distribuiti dalle 9 alle 11 di fronte alla sede dello Spi Cgil, in piazza Umberto I.

A Conselice in piazza Foresti dalle 9 alle 11 distribuzione garofani e palloncini. A Lavezzola alle 9,30 ritrovo all'azienda agricola Pasolina in via Gardizza con partenza corteo di macchine agricole e biciclette, arrivo alle 10 in piazza Caduti. Alle10,30 interverrà Sara Errani, della segreteria confederale provinciale della Cgil di Ravenna.