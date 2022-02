Pace per l'Ucraina: centinaia di persone manifestano in piazza per dire stop alla guerra

Sono tantissime in questi giorni le manifestazioni e i cortei in tutta Italia per promuovere un appello per la costruzione di una soluzione politica e negoziata che fermi l’intervento armato in Ucraina. Sabato centinaia di persone, sventolando la bandiera della pace, si sono ritrovate nelle piazze di Faenza, Lugo e Russi e tanti monumenti cittadini si sono illuminati con i colori della bandiera dell'Ucraina, il giallo e l'azzurro.

A Faenza

Sabato a Faenza oltre settecento persone hanno partecipato alla manifestazione per la pace organizzata dal Comune di Faenza in relazione ai tragici fatti che stanno avvenendo nel confine dell'Est Europa. Oltre agli amministratori e alle rappresentanze istituzionali, in piazza del Popolo, erano presenti rappresentanti delle associazioni, la società civile compresa la folta comunità ucraina che risiede nel territorio. Un momento di musica e luci, in segno di vicinanza delle popolazioni civili che in queste ore stanno subendo l’attacco militare e per ribadire il proprio 'no' alla guerra che sta incendiando la parte orientale dell’Europa. Per l’occasione il loggiato di Palazzo Manfredi è stato illuminato di azzurro e giallo.

A Lugo

Anche a Lugo sabato pomeriggio si è svolta una manifestazione per la pace, un momento di vicinanza al popolo ucraino e a tutta la comunità ucraina presente a Lugo e in Bassa Romagna. Il monumento di Baracca è stato illuminato con i colori della bandiera ucraina e Marco Laganà, docente di pianoforte della scuola di musica Malerbi, ha suonato musica di pace. "La nostra città ha risposto con una grande iniziativa di popolo contro la guerra e, sopratutto, mostrando vicinanza al popolo ucraino - commenta il sindaco Davide Ranalli - Tanti cittadini hanno risposto all'invito che abbiamo fatto di manifestare per la pace. Li ringrazio tutti e in particolare la comunità ucraina, anche per la testimonianza che ci ha donato. Lugo è una città di pace".

Monumenti illuminati a Ravenna e Brisighella

A Ravenna la manifestazione è in programma per lunedì 28 febbraio alle 18 in piazza del Popolo, ma nel frattempo venerdì sera Palazzo Rasponi si è illuminato di giallo e di azzurro e sul balcone di Palazzo Merlato è stata esposta la bandiera dell'Ucraina. Sabato sera, invece, la Torre dell'Orologio di Brisighella è stata illuminata parzialmente con i colori dell'Ucraina. L’amministrazione comunale, a nome della città di Brisighella, ha così inteso unire la sua voce al coro intonato dalle comunità di tutto il mondo, senza distinzione di partiti politici e convinzioni religiose.

Palazzo Rasponi a Ravenna (foto Massimo Argnani)



La torre dell'orologio di Brisighella



A Russi

Un'iniziativa di pace ha portato tante persone a riunirsi in piazza anche a Russi. "Voglio ringraziare tutti quelli che sabato pomeriggio hanno voluto trovarsi insieme - spiega il sindaco Valentina Palli - Grazie al comitato per la pace di Russi, per ribadire con forza una cosa sola: pace pace pace".

La manifestazione a Russi