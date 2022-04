Manifestazioni rumorose, nuove modalità di comunicazione e richieste di deroga al Comune

Dall’1 aprile cambiano le modalità di comunicazione e richieste di deroga al Comune per l’attivazione di manifestazioni rumorose a carattere temporaneo. I moduli e la documentazione necessari andranno presentati allo Sportello unico attività produttive (Suap) tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: suap.comune.ravenna@legalmail.it

La comunicazione deve essere inviata al Suap almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione; la domanda di autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell’inizio della manifestazione. A questo link tutte le informazioni: https://www.comune.ra.it/proceedings/attivazione-di-manifestazione-rumorosa-a-carattere-temporaneo/

Si precisa che le comunicazioni vengono segnalate al comando di Polizia locale per le attività di controllo. Le istanze di autorizzazione in deroga vengono inviate ad Arpae per il parere di competenza. Raccolto il parere, viene preparato l’atto autorizzatorio e inviato all’interessato. Una copia dell’atto viene trasmesso ad Arpae e al comando di Polizia locale per le attività di controllo.

La comunicazione o la domanda di autorizzazione in deroga sono richieste sulla base di norme regionali: l’organizzatore di una manifestazione, qualora in occasione della stessa sia prevista la diffusione di musica, l’effettuazione di concerti o in generale l’immissione di rumore, deve presentare alternativamente, a seconda della tipologia, delle caratteristiche tecniche, delle modalità di svolgimento e degli allestimenti installati dello spettacolo una comunicazione o una domanda di autorizzazione in deroga.

Ai fini della disciplina relativa all’inquinamento acustico sono manifestazioni a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive e ogni altra manifestazione ad esse assimilabili che comporti l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Per temporaneità di una manifestazione che produce inquinamento acustico si intende, salvo eventuali deroghe motivate, un periodo massimo di 24 giorni, anche non consecutivi, nell’arco di un anno e una durata non superiore alle 4 ore al giorno. L'indicazione della durata massima degli eventi deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.