Manutenzione degli edifici pubblici e fibra ottica nelle scuole: Lugo investe 107mila euro

Interventi di piccola e media dimensione sul patrimonio comunale, con un occhio particolare alle scuole e agli impianti sportivi, per migliorare la qualità e la sicurezza degli edifici. La giunta guidata dal sindaco Davide Ranalli ha dato il via libera a due delibere, una per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici pubblici proposta dall’assessore Veronica Valmori e una per la realizzazione della fibra ottica negli edifici scolastici nella scuola dell’infanzia di Fondo Stiliano e presso l’asilo nido Corelli proposta dall’assessore Luigi Pezzi.

"Proseguiamo nella cura della città con una serie di interventi utili e attesi che toccano anche le frazioni. La manutenzione del patrimonio permette che tutta Lugo e i suoi servizi possano essere vissuti al meglio", dichiarano gli assessori Pezzi e Valmori.

Gli interventi di manutenzione straordinaria valgono circa 91 mila euro e spaziano dalle opere elettriche nel plesso scolastico di Voltana a quelle per la prevenzione degli incendi nella scuola secondaria di primo grado Gherardi dove verranno anche installati nuovi apparecchi per il riscaldamento della palestra. Interventi anche al Palabanca di Romagna (sulla cabina elettrica e negli spogliatoi), nuovi cancelli e recinzioni nel campo sportivo Faccani e attrezzature sportive nello stadio Comunale Muccinelli.

La fibra ottica arriverà a Voltana a Cà Vecchia e nella sede della Delegazione mentre la copertura della farmacia di villa San Martino verrà rifatta. Proseguono anche i lavori per dotare le scuole della fibra ottica: la scuola dell’infanzia Fondo Stiliano in via Piero Gobetti e l’asilo nido Corelli di largo Corelli saranno cablate con un investimento di circa 16 mila euro.