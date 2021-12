Manutenzione del verde pubblico a Bagnacavallo: molti gli interventi nel mese di dicembre

Sono in corso in questo mese numerosi interventi di manutenzione del verde pubblico del Comune di Bagnacavallo. I parchi, le aree verdi scolastiche, le alberature e le siepi lungo strade e viali, le aiuole, le banchine e i camminamenti ciclopedonali sono un patrimonio ambientale notevolissimo, per fortuna, ma che richiede una cura e un’attenzione costante. Diverse le ditte, oltre all’opera delle proprie maestranze, di cui si avvale l’Amministrazione comunale per farvi fronte: la coop Il Mulino, Deltambiente, Ecol-Verde, la coop San Vitale e le ditte Casadio e Ancarani. Pulizia dei marciapiedi dalle erbacce, potature e abbattimenti di alberi ammalorati o secchi, sfalci di parchi e sentieri e cura delle fioriere: una fitta rete di mansioni ognuna delle quali integra la funzionalità dell’altra allo scopo di avere sempre un territorio in buona salute.

"Gli alberi rivestono assoluta importanza – osserva l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani – sia per l’assorbimento dell’anidride carbonica in atmosfera sia per gli effetti drenanti del terreno che per il contrasto alle isole urbane di calore, consentendo una migliore vivibilità delle città. Ovviamente per poter godere dei benefici che le piante apportano occorre una grande attenzione alla cura e alla gestione del verde urbano. L'Amministrazione ritiene fondamentale migliorare la situazione ambientale del nostro territorio e destina le somme necessarie del bilancio comunale per farvi fronte. Ora sarà necessario dedicare sempre più attenzione da parte di tutti a una corretta gestione del patrimonio ambientale, che possa far godere dei conseguenti benefici l’intera cittadinanza".