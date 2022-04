Manutenzione del verde pubblico a Cervia: interventi da 910mila euro

La Giunta comunale di Cervia ha approvato il progetto per “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al verde pubblico anno 2022”. Il lavori sono previsti nei parchi, giardini, aree verdi naturalistiche, aree verdi di pertinenza di scuole e fabbricati comunali, aree verdi di servizio, aiuole ornamentali e banchine stradali urbane ed extraurbane, oltre ad eseguire anche servizi specialistici accessori nelle stesse aree. Nello specifico i lavori di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di conservazione ed il mantenimento dei beni vegetali e delle infrastrutture nel loro corretto funzionamento e nella sicurezza per gli utenti.

Mentre gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costituenti il patrimonio verde pubblico, es. tappeti erbosi, potature, abbattimenti, reimpianti di alberi, arbusti, piantagione di fioriture annuali ed inserimento di elementi infrastrutturali, nonché lavori per integrare, sostituire e adeguare normativamente le infrastrutture esistenti nelle aree verdi (attrezzature ludiche, arredi, impianti irrigui, senti eristica, cartellonistica, ecc.). I lavori, suddivisi in 510 mila euro per manutenzione ordinaria e 400 euro per quella straordinaria per un complessivo di 910 mila euro, rientrano nell’Accordo Quadro del Verde e verranno eseguiti dalla ditta Deltambiente.