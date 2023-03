Manutenzione delle strade, partono i lavori in via Vespucci

Da lunedì iniziano i lavori di ristrutturazione in una porzione di via Vespucci ( tra via Brignani e via Gramsci). La strada sarà chiusa al traffico in due momenti diversi che corrispondono alle due fasi dei lavori, una scelta attuata per diminuire al massimo gli effetti sulla viabilità. Il primo stralcio dei lavori sarà da via Brignani fino alla fine del parco Vincenzo Giardini, il tratto sarà chiuso per un tempo stimato di 3-4 settimane (salvo imprevisti). A seguire i lavori riguarderanno il tratto tra il parco Vincenzo Giardini e via Gramsci che sarà chiuso sempre per un tempo stimato di 3-4 settimane.

I lavori riguardano la ristrutturazione della pavimentazione stradale con riasfaltatura, al termine della quale sarà anche ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale. L’accesso per i residenti, avvertiti con appositi volantini. sarà sempre garantito. Al termine dell’intervento in via Vespucci analoghi lavori inizieranno in via Massarenti. "Inizia un potente intervento di manutenzione delle strade della nostra città del valore complessivo di 350 mila euro - spiega l'assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori -. Interverremo in diversi punti per migliorare i tratti stradali e, di conseguenza, la sicurezza".