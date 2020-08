Manutenzione straordinaria delle vie Trova e Viazza: al via i lavori

L’apertura del cantiere riguardante l’intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle vie Trova e Viazza è prevista per lunedì 17 agosto, la durata sarà di 130 giorni e la fine dei lavori è prevista per il 24 dicembre. Le strade erano state utilizzate per circa 10 mesi come viabilità alternativa in seguito alla chiusura della statale 67 Tosco Romagnola. I lavori, per un importo di 1 milione e 300mila euro, si sono resi necessari per il verificarsi del notevole peggioramento dello stato della pavimentazione a causa del consistente aumento del traffico, anche di natura pesante, che in quelle strade era stato deviato per consentire i lavori di messa in sicurezza della porzione di Ravegnana a seguito del crollo parziale della chiusa di San Bartolo.

Via Trova

Ha una lunghezza totale di 3 chilometri e 700 metri e collega le strade provinciali via Gambellara e via Cella. Allo stato attuale, nonostante i continui interventi attraverso riprese con asfalto a freddo effettuati dall'Amministrazione, la strada presenta un fondo ammalorato in più punti, pur senza particolari avvallamenti e cedimenti strutturali che confermano un buono stato di conservazione della fondazione. Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale e la sistemazione delle banchine dissestate mediante la fresatura della pavimentazione esistente, con la successiva posa in opera del nuovo asfalto per riportare la sede stradale in sagoma.

Via Viazza

Il tratto di strada oggetto dell’intervento ha una lunghezza totale di 3 chilometri e 400 metri e collega la via Cella fino a via Chiesa. La strada in questione è stata nel tempo più volte manutentata e riasfaltata, ma i cedimenti e le crepe dopo poco tempo si sono ripresentate. Il progetto prevede la tipologia d’intervento suddiviso in due tratti: nel primo, da via Cella per metri 2.350, è prevista la fresatura completa della pavimentazione esistente, seguita dalla realizzazione di sottofondo stradale, infine la nuova pavimentazione stradale; nel secondo tratto di metri 1.050 fino a via Chiesa, è prevista la ripavimentazione della carreggiata stradale e interventi di consolidamento arginale del canale Consorziale Fosso Ghiaia e dello scolo Consorziale Viazza di Saiano Inferiore che lo costeggiano per una lunghezza di circa 70 metri. Il rifacimento della segnaletica orizzontale, la posa in opera di delineatori di margine stradale e la sostituzione della segnaletica verticale ammalorata completeranno l’intervento.

I lavori inizieranno da via Viazza e comporteranno la chiusura al traffico del tratto compreso fra via Cella e via Chiesa. La viabilità subirà le seguenti deviazioni: i veicoli provenienti dall'abitato di Gambellara e diretti in via Cella potranno utilizzare il percorso di deviazione costituito dalla porzione di via Viazza esclusa dagli interventi di riasfaltatura (tratto fra le vie Chiesa e Rustica) e dalla via Rustica. I veicoli provenienti da via Cella e diretti in via Viazza potranno utilizzare il percorso inverso.