Ravenna divisa in zona rossa e arancione: la mappa aggiornata, chi può tornare a casa

Il Comune di Ravenna ha aggiornato come segue la situazione delle evacuazioni e dei rientri (abitazioni e attività):

- Zona Rossa (delimitata dal perimetro fra via Romea nord, via Guiccioli, via Canalazzo, via Ferragù, via Sant’Egidio, A14dir, 309 dir più aree pertinenziali agli scoli Canala, Cupa e Drittolo tra statale 16 e Romea dir): permane l’ordine di evacuazione e vige il divieto di rientro.

- Zona Arancione (area delimitata da fiume Ronco, statale 16 e A14, oltre gli abitati di Santerno e Piangipane): è consentito l’accesso alle abitazioni per le operazioni di pulizia laddove l’acqua si sia ritirata; qualora le abitazioni siano agibili e a più piani è consentito alle persone permanere all’interno delle stesse con l’ordine di portarsi ai piani alti qualora dovessero ripresentarsi nuovi allagamenti; le persone devono evacuare in caso di nuovo allagamento se l'edificio è solo a un pian o; nelle zone ancora allagate permane il divieto di ingresso. Per case sparse e maggiori dettagli vedi mappa sotto.