Scatta la Maratona di Ravenna: di corsa tra le meraviglie della città in un percorso tutto nuovo

Si accendono le luci sulla 24esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, un contenitore di appuntamenti e di occasioni di aggregazione collettiva nel segno dello sport e del benessere, ma soprattutto dello stare insieme. Da venerdì 10 novembre si apre il weekend più atteso non solo per la città di Ravenna, ma per un territorio intero che accoglierà, nel giro di poche ore, migliaia di runner, famiglie e visitatori.

Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra il Pala de André di Ravenna, dove sarà allestito l’Expo Marathon Village e da dove verrà dato lo start di tutte le distanze della manifestazione e Via Di Roma. Non solo la gara regina sulla distanza di 42,195 Km incorniciata negli splendidi siti storici e artistici di Ravenna, ma un programma ricco di spunti e di occasioni per scoprire un territorio unico al mondo in un contesto internazionale e ricco di calore.

Non solo una gara sportiva caratterizzata dal sano agonismo, ma un lungo weekend di emozioni per tutti nato, cresciuto e consolidatosi a livello mondiale grazie al costante impegno di tutto lo staff di Ravenna Runners Club. Un evento che è ormai nel cuore di tutti coloro che si apprestano a partecipare come atleti o semplici camminatori, a sostenere i runner o ad applaudire il passaggio di migliaia di appassionati.

Gli appuntamenti e gli orari

Venerdì 10 novembre dalle ore 10.30 si aprirà l’Expo Marathon Village che accoglierà migliaia di runners e non solo. Ad ospitare il villaggio che rappresenterà il fulcro degli eventi e ospiterà gli stand dei servizi messi a disposizione, sarà ancora una volta, la struttura del Pala de André di Ravenna.

Sabato 11 novembre il teatro protagonista sarà ancora il Pala de André. Il grande spazio all’aperto tornerà per un week-end ad animarsi come un tempo. Proprio dall’esterno del palazzetto, alle ore 10.15 la partenza della Family Run, manifestazione ludico-motoria da 2 km dedicata a famiglie, scuole e insegnanti. A seguire, alle ore 12.00 circa, il via della Dogs & Run, la maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori.

Domenica 12 novembre, alle ore 8.45 la partenza della Correndo senza Frontiere - Tutti insieme, la 3 km riservata ai disabili che quest’anno prenderà il via dalla Basilica di San Vitale per poi arrivare sul traguardo di via di Roma. Alle 9.15, per la prima volta dal Pala de Andre’, lo start della Maratona di Ravenna Città d’Arte 42K e della Ravenna Half Marathon 21K, mentre alle 10.15 il via della coloratissima Martini Good Morning Ravenna 10K, sempre dal Pala de Andrè. L’arrivo è invece previsto per tutte le distanze in Via di Roma.

Gli iscritti e i top runner

Ad oggi, superati i 3000 iscritti nelle due gare competitive da 42 e 21 km, in rappresentanza di ben 50 nazioni, si aggiungono gli oltre 6000 che si sono già registrati per la Martini Good Morning Ravenna 10K. Al sabato, nella Family Run sono attesi oltre 1000 partecipanti da tutte le scuole di ogni ordine e grado e nella Dogs&Run è previsto il numero massimo di iscrizioni consentite di 350 amici a quattro zampe. Numeri in aumento che continuano ad avvicinarsi a quelli del 2019 in epoca pre-Covid. È bene evidenziare che si tratta di numeri non definitivi dato che sarà possibile iscriversi fino al giorno precedente il via.

Per l’edizione 2023 alla Maratona di Ravenna non mancheranno gli abituali top runner, che cercheranno di migliorare i precedenti record della corsa stabiliti entrambi nel 2021: nella gara maschile da Elkana Langat (Ken) in 2.10’33” e quella femminile da Shyline Jepkorir Toirotich (Ken) in 2.29’17”. In questa 24esima edizione ci proveranno in campo maschile gli etiopi Chelimo Elias Kemboi p.b. 2.07’04”, Legesse Tamru Mekonnen p.b. 2.13’31”, Urga Abdo Kebede p.b. 2.18’17’’, e dal keniano Longelecha Paul Kamonai al debutto. Tra le donne le keniane Kibii Vitalyne Jemaiyo p.b. 2.32’, Leta Bikile Teferi al debutto, l’etiope Boku Zerfe Worku p.b. 2.36’56” e l’italiana Luna Silvia p.b. 2.44’44”. Nella Half Marathon record da battere nella gara maschile l’1.01’35” di Nyakundi Dickson Simba (Ken) nel 2022 e nella gara femminile l’1.11’30” sempre del 2022 di Maina Veronicah Njieri (Ken). Al momento confermati in campo maschile i keniani Kibor William p.b. 1.00’51”, Ken Cheruiyot Thobias p.b. 1.01’45’’, Tum David p.b. 1.03’04” e gli italiani Pasquale Selvarolo p.b. 1.02’ e Lorenzo Lotti 1.13’01”. Tra le donne l’etiopi Alemayehu Malkam Tassew p.b. 1.11’35”, Betselot Tadesse p.b. 1.11’55”, e le italiane Marie Gorette Subanu p.b. 1.14’03”, Anna Spagnoli p.b. 1.15’51” e Sara Carnicelli p.b.1.16’11”.

Il percorso di maratona e mezza maratona

Quest’anno il percorso della Maratona di Ravenna Città d’Arte sarà completamente rinnovato. Subito dopo la partenza, i runner potranno ammirare la Darsena di Città arredata con la sua nuovissima passerella in legno. Successivamente, per la prima volta, la Maratona e la Mezza Maratona passeranno dal quartiere San Giuseppe (ex Villaggio Anic). Proseguendo, il percorso si snoderà tra le vie della città toccando, ancora una volta, tutti gli otto monumenti riconosciuti Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco, ma anche la Tomba di Dante e altri siti.

Il tracciato sarà interamente pianeggiante e dunque veloce, nel cuore del centro storico e nelle zone più caratteristiche. Dopo i primi 18Km insieme, le strade delle due distanze si divideranno all’altezza della Rotonda Gran Bretagna: quando, la Maratona proseguirà verso Classe e la Mezza tornerà indietro alla volta di via di Roma. Prima dell’arrivo suo arrivo, la Maratona prenderà la direzione di Punta Marina Termesenza però arrivarci come nelle edizioni precedenti per poi proseguire la strada verso il traguardo di via di Roma.

Il percorso della Martini Good Morning Ravenna 10k

Anche per la 10K le novità si uniranno alle conferme, infatti, la Martini Good Morning Ravenna partirà dal Pala de Andrè con un’ora di ritardo rispetto alle altre due distanze mantenendo sostanzialmente quasi tutto il percorso invariato che si concentrerà sulle bellezze storiche del centro della città. Una grande novità di quest’anno, però, si concentrerà sull’arrivo. Infatti, per evitare assembramenti sul traguardo di via di Roma, ai partecipanti della 10K sarà riservato un traguardo esclusivo posizionato 100 metri prima dell’altro per permettere un deflusso dei partecipanti sicuro e adeguato.

La medaglia di Annafietta

La dodicesima meraviglia di Annafietta è un nuovo gioiello assemblato come sempre a mano nel suo laboratorio artigianale che mira ad ispirarsi al patrimonio bizantino. Per questo viene ripreso il dettaglio di uno dei mosaici bizantini che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In questo caso, l’ispirazione arriva dai ricami della casula di Sant’Apollinare, primo vescovo di Ravenna, ritratto al centro dell’abside della Basilica di Sant’Apollinare in Classe. La veste del patrono della città di Ravenna è ricamata con piccoli particolari in tessere d’oro che ricordano delle piccole Api.

Siamo nel I secolo d.C. quando Pietro, primo Papa della chiesa Cattolica, decise di mandare Apollinare a Ravenna per convertire la città al Cristianesimo. Egli scelse un evangelizzatore come Apollinare, quindi una persona dotata del dono della parola e dell’eloquenza di cui proprio le Api sono il simbolo. Per questo forte legame con la città di Ravenna, l’Ape, arricchita da bellissime e lucenti tessere in mosaico, sarà la conclusione del viaggio dei runner tra le vie ravennati il prossimo 12 novembre.

Questo preciso particolare dell’Ape lancia anche un messaggio pieno di significato. Le Api sono animali che vivono in una società organizzata composta da una particolare diligenza e operosità che rendono la coesistenza la vera forza del gruppo. Per questo motivo sulla medaglia viene riportato un motto in lingua latina “Vis Unita Fortior” tradotto come “L’unione fa la forza”, un pensiero che diventa centrale anche nell’organizzazione di un grande evento come la Maratona di Ravenna.

Una maratona green

Quest’anno l’attenzione dell’evento si è soffermata anche sulla sostenibilità. Complice un mondo che mira sempre di più al rispetto dell’ambiente, anche la Maratona di Ravenna ha deciso di tutelare la propria città adottando una serie di iniziative che unite possono fare la differenza per una manifestazione sempre più ecosostenibile. In primis, le t-shirt ufficiali dell’evento non saranno più imbustate in modo da ridurre sensibilmente l’utilizzo della plastica. Successivamente, tramite l’apporto materiale dell’azienda San Benedetto l’evento ha introdotto una serie di particolari che riducono l’impatto ambientale. Tra questi l’utilizzo di bicchieri compostabili nei ristori e l’uso di bottigliette della linea EcoGreen che prevede l’impiego di plastica riciclabile nella creazione delle bottiglie stesse. Inoltre, la manifestazione si munirà di biciclette elettriche per il servizio di apri corsa e fine corsa in modo da evitare quanto più possibile le emissioni di CO2, e grazie ad una collaborazione con Deka Sport Passion, all’interno del nostro Expo Marathon Village sarà possibile noleggiare bici elettriche durante il weekend dell’evento. Inoltre, a tutte le persone che noleggeranno la biciletta verrà consegnata una piantina digitale con tutti i punti di interesse della città e i passaggi strategici del percorso.

I servizi e il ritiro pettorali

Il ritiro pettorali quest’anno sarà possibile all’Expo Marathon Village al Pala de André nelle giornate di venerdì dalle ore 10.30 alle 19.00 e sabato dalle ore 9.30 alle 19.00. Alla domenica mattina, solamente per i runner che giungeranno da fuori provincia, sempre presso il Pala de Andrè dalle ore 7.15 alle ore 8.45, mentre per gli iscritti alla Martini Good Morning 10K, dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

L’evento e le sue distanze avranno una bag dedicata, che dovrà essere utilizzata per la custodia degli indumenti al deposito borse, quest’anno allestito prima della partenza al Pala de Andre’, e successivamente trasportato dall’organizzazione per il ritiro, lungo viale Santi Baldini. L’iscrizione comprende oltre al pacco gara, t-shirt tecnica ufficiale, medaglia in mosaico per i finisher, convenzioni per l’accesso ai musei e siti storici cittadini previa presentazione del pettorale, assicurazione, bus navetta gratuito, servizio pacer, deposito borse, ristori, assistenza medica e servizio di bagni chimici.

Negli anni la città ha imparato a sostenere la Maratona, non vedendola come un evento di intralcio per la circolazione in un intero weekend, bensì come occasione di promozione per tutto il territorio. Punti iscrizione, equamente suddivisi e distribuiti in maniera omogenea nel cuore della città, come il Mercato Coperto e il laboratorio di Annafietta entrambi situati nel centro storico di Ravenna. Al di fuori dell’area del centro storico, invece, ha raccolto iscrizioni anche il punto vendita di Outdoor and Trekking, in via Trieste.

La diretta streaming della maratona e gli ospiti 'vip'

Tra i tanti modi con i quali verrà raccontato il grande evento di Maratona di Ravenna la conferma anche della diretta streaming. Le telecamere seguiranno costantemente la corsa e rilanceranno il segnale che verrà trasmesso in tempo reale sulle official fan page Facebook e YouTube di Maratona di Ravenna Città d’Arte. A queste, si aggiungeranno un’altra serie di pagine social che riprenderanno e diffonderanno la diretta sul web, garantendo così una copertura vastissima dell’evento e dando l’occasione a tante persone di assistere alla manifestazione attraverso qualsiasi device. In contemporanea, dal salotto appositamente allestito a pochi passi dal traguardo di Via di Roma, la giornata verrà raccontata da commentatori d’eccezione guidati al microfono da Marco Marchei, giornalista sportivo ed ex azzurro olimpionico a Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984.

Tra gli ospiti già confermati anche Francesco Panetta, medaglia d’oro ai Mondiali di Roma del 1987 nei 3000 siepi e vincitore nella stessa disciplina agli Europei di Spalato nel 1990. E ancora, Gavino “Bingio” Garau, nome conosciutissimo dell’atletica leggera italiana degli anni ’80 e ’90 ora commentatore televisivo, Giovanni Ruggiero, ex fondista italiano, che ha partecipato ai Campionati Mondiali di atletica leggera del 1999 e del 2001, Rosaria Console, vincitrice dell’edizione 2018 della Ravenna Half Marathon, e Daniele Caimmi, maratoneta italiano azzurro alle Olimpiadi di Sidney nel 2000. Tanti altri amici e volti noti dell’atletica italiana e delle istituzioni locali si aggiungeranno nel corso dei prossimi giorni.

Progetto Maratone Emilia-Romagna

In collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Apt viene confermato il progetto Maratone dell’Emilia-Romagna, nato due anni fa da un’idea di 4 Maratone amiche: promuovere il bellissimo territorio in cui si trovano per aumentare i loro numeri di partecipazione e l’incoming nella propria regione. Così Maratona di Ravenna, Maratona di Reggio Emilia, Maratona di Parma e Maratona di Rimini hanno sviluppato un progetto di promozione in Italia e all’estero all’interno di altri contesti di running per portare a conoscenza le eccellenze artistiche, culturali ed enogastronomiche del loro territorio. Per questa iniziativa hanno un testimonial d’eccezione: Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad Atene 2004.

Protetto onlus con le organizzazioni no profit

La Maratona di Ravenna si conferma al contempo grande evento sportivo e punto di riferimento nell’ambito socio assistenziale del territorio romagnolo. Torna infatti anche nel 2023 il Progetto ONLUS per tutte le organizzazioni no profit ed onlus del Terzo Settore, con l’obiettivo di coinvolgere i propri sostenitori nelle gare promuovendo il proprio status di charity partner della Maratona e realizzando una campagna promozionale attraverso i rispettivi canali informativi e verso il pubblico affine, non necessariamente sportivo. Un’occasione imperdibile per le tante associazioni no profit che, divenute punto di iscrizione per la Martini Good Morning Ravenna, hanno creato un interesse più ampio e diversificato nei confronti della propria realtà. Al progetto 2023 hanno aderito: FABIONLUS, Linea Rosa, Banco di S. Antonio, AGEOP Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, Associazione Diabetici Ravennate, Sport senza Frontiere, AIL, CSI Centro Sportivo Italiano e Gruppo Volontari Emergency.

Anche nel 2023 le scuole affiancheranno l’organizzazione di Ravenna Runners Club durante il weekend della Maratona contribuendo ai servizi pre, post e durante l’evento. Un segnale importante che dimostra lo stretto legame tra il mondo scolastico e l’evento. Attraverso il progetto di PCTO a fornire servizi nell’arco del weekend saranno questa volta i ragazzi e le ragazze del Liceo Scientifico Oriani sezione Sportivo.

Servizio bus navetta

Domenica 12 novembre per tutti i partecipanti è disponibile un servizio gratuito di bus navetta che quest’anno è stato pensato per agevolare gli spostamenti dei partecipanti in quanto la partenza e l’arrivo si trovano in due location differenti. Prima della partenza, i runners e i ravennati che alloggiano in centro città potranno usufruire di questo servizio ritrovandosi alla fermata predisposta in via Pallavicini (di fronte Cicli Galassi) nei pressi dalla stazione di Ravenna dalle ore 7.00 alle ore 9.50 che li porterà direttamente al Pala de Andre’, mentre per chi dopo l’arrivo avrà bisogno di tornare al Pala de Andrè verrà riaccompagnato partendo sempre dalla stessa fermata nei pressi della stazione dalle ore 12.00 alle ore 17.30. Stessa situazione sarà riservata a coloro che alloggiano presso il Club del Sole perché è previsto un servizio navetta che verrà riservato al momento della prenotazione della camera. Prima della partenza, coloro che pernottano in struttura verranno accompagnati direttamente al Pala de André e dopo l’arrivo, gli stessi verranno riaccompagnati presso la struttura partendo sempre dalla fermata della Stazione di Ravenna.

Marathon baby parking

Anche quest’anno Maratona di Ravenna vuole rivolgere un pensiero in più alle famiglie in modo che tutti, sia grandi che piccini, si divertano nella giornata speciale del 12 novembre. Torna anche nel 2023 Marathon Baby Parking per tutti i bambini dai 4 ai 12 anni, un’area ricreativa riservata e sorvegliata all’interno del Pala de Andre’. Tutti gli iscritti, previa compilazione ed invio del modulo, potranno affidarsi al servizio proposto anche quest’anno dal CSI di Ravenna, che si occuperà di intrattenere i bambini, mentre i loro genitori correranno senza pensieri o preoccupazioni sulle strade di Ravenna.

Sicurezza e volontari

Per il nono anno consecutivo Croce Rossa Italiana garantirà la sicurezza con diverse ambulanze operative e punti DAE per i defibrillatori lungo il percorso, oltre ad un Punto Medico Avanzato con medico rianimatore e infermieri di area critica nella zona di partenza ed arrivo. Accanto alla parte salute saranno presenti ancora, a salvaguardia della sicurezza di tutti, la Polizia Municipale per la gestione del traffico, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i Carabinieri, forze dell’ordine che hanno messo a disposizione le moto che apriranno e chiuderanno la gara.

Dall’organizzazione dell’expo al deposito borse, dai ristori al controllo delle strade. Saranno tantissimi i servizi garantiti nelle giornate della Maratona. Gran parte di questi forniti dai volontari che rappresentano un elemento essenziale e fondamentale per la realizzazione della manifestazione. Il loro contributo è stato prezioso nelle precedenti edizioni, lo sarà anche in questa e sempre più nel futuro. Basti pensare che lungo il percorso di domenica, l’area expo e le zone di partenza/arrivo saranno impegnati oltre 700 volontari. Le società sportive che hanno deciso di dare il loro supporto sono Podistica Alfonsinese, Polisportiva Camerlona, Asd Atletica Mameli Ravenna e Atletica Ravenna presenti con numeri differenti, comunque tutti fondamentali per la buona riuscita dell’evento.

A loro si aggiungono gruppi non solamente legati al mondo podistico come: Linea Rosa, Advs Ravenna, CSI, Avis Ravenna, Comitato cittadino di Ponte Nuovo, Comitato cittadino di Classe, Pro Loco Punta Marina Terme, Belarus, Gruppo Scout AGESCI Ravenna, Gruppo Scout Cngei Ravenna, Guzzi Club Ravenna, FIAB Ravenna, Cooperativa CIDAS, Triathlon Team Ravenna, HEMA Scherma, Officina a Pedali, Associazione Nazionale Volontari Polizia di Stato, Guardia Costiera Ausiliaria Ravenna, Associazione di Protezione civile Bizantina Ravenna, Classense Ravenna, Refugees Welcome Ravenna.

Band musicali e gruppi di animazione

Ogni grande evento che si rispetti ha bisogno di una propria colonna sonora, un accompagnamento e tanta animazione. Insomma, per la Maratona la benzina nel motore di tutti i runner lungo le strade di Ravenna. Una piacevole consuetudine che viene confermata anche nel 2023. Saranno 13 le band e i gruppi di spettacolo disseminati sul percorso: Wind Storm, Mama’s Scuola di Musica, G&M, Senza Freni, The Peter Sellers, Pargonz, Boomers, Maniac Duo, Blend Coverband, Tiziano Trobbiani, School Music e GrooveMates. E al Pala de Andre’, pronti ad animare partenza le immancabili Cheerleaders dei Chiefs Ravenna. Un’altra nota di colore e di musica in una giornata indimenticabile con un bel mix di sport e spettacolo.

“Prossima al compimento del quarto di secolo, la 24esima edizione della Maratona di Ravenna città d’Arte si presenta ricca di novità. L’evento è cresciuto negli anni, si è radicato nel territorio, gode dell’affetto e della simpatia di tutti i cittadini, non solo degli sportivi, e di coloro che a vario grado e titolo vi partecipano - commenta il sindaco Michele de Pascale - Tutto questo perché ha saputo andare oltre lo sport e l’invito alla forma fisica e al benessere psicologico che la Corsa sportiva contiene; il suo merito più grande è aver saputo interpretare lo spirito e il cuore della città, valorizzandone gli aspetti culturali e stimolandone la cifra identitaria legata alla naturale vocazione verso socialità e accoglienza. La Maratona è la festa della città, dei cittadini e delle cittadine, maratoneti e non, e di tutti coloro che raggiungono Ravenna dal resto d’Italia e d’Europa per un evento sportivo e agonistico formidabile che si rivela una immersione nella bellezza e nella gioia di vivere. Benvenuti e benvenute, bentornati e bentornate alla Maratona di Ravenna!”.

"Giunga il mio saluto agli organizzatori e il mio benvenuto a tutti coloro che prenderanno parte alla 24esima edizione della Maratona Ravenna Città d’Arte - aggiunge Giacomo Costantini, assessore allo Sport e Turismo del Comune di Ravenna - Ogni anno l’evento aggiunge valore al suo svolgimento attraverso servizi sempre più efficienti e appuntamenti in grado di coinvolgere una partecipazione numerosa ed entusiastica. I richiami alla storia di Ravenna nella realizzazione della medaglia in mosaico e nella scelta e valorizzazione del percorso continuano ad evidenziare il forte legame degli organizzatori con la città. Una passione fortemente percepita dai ravennati che numerosi partecipano alla Maratona e da chi vi assiste con l’effetto di rendere l’evento molto atteso. Uno speciale ringraziamento a tutti i volontari che sono la forza motrice e il volto più bello della nostra Maratona. Da assessore allo Sport ma anche al Turismo non posso non guardare alla manifestazione come ad una delle nostre migliori opportunità di promozione e di crescita”.