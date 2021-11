Si corre la Maratona di Ravenna: tutte le modifiche a sosta e viabilità

Domenica 14 novembre si corrono la 22esima edizione della Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte, la Ravenna Half Maraton 21km e la Martini Good Morning Ravenna di 10km. Per consentire lo svolgimento dell’evento e delle podistiche collegate sono state previste, attraverso ordinanze, diverse modifiche alla viabilità, già a partire da sabato 13.

Chiusura strade

Dalle 14.30 del 13 novembre alle 21 del 14 novembre: via di Roma, nel tratto compreso fra via Guaccimanni e viale Baldini; dalle 6 alle 21 del 14 novembre: viale Baldini, via Cesarea, nel tratto compreso fra viale Baldini e via Serra, e via Alberoni, nel tratto compreso fra viale Baldini e via di Roma; dalle 8 fino a cessate esigenze (alle 16 circa): tutto il percorso di gara con alcune eccezioni: il centro storico, eccetto via di Roma e zona giardini pubblici, la zona di via delle Industrie/Darsena/Parco Teodorico, via Romea Sud in zona Ponte Nuovo saranno riaperte orientativamente alle 13 circa; le strade interessate interne al centro abitato di Punta Marina saranno chiuse dalle 8.30; fino alle 21 del 18 novembre: piazzale Segurini; fino alle 24 del 15 novembre: via Magazzini Posteriori, nel tratto compreso fra via dell’Almagià e via D’Alaggio.

Divieti di sosta

Dalle 12 del 13 novembre alle 21 del 14 novembre: via di Roma, nel tratto compreso fra via Guaccimanni e viale Baldini, e via delle Industrie, nell’area antistante all’uscita del percorso pedonale e ciclabile proveniente da via Montecatini; dalle 20 del 13 alle 21 del 14 novembre: viale Baldini, via Cesarea, nel tratto compreso fra viale Baldini e via Serra, via Alberoni, nel tratto compreso fra viale Baldini e via di Roma, via di Roma, i 3 stalli antistanti al civico 161; dalle 20 del 13 alle 20 del 14 novembre: largo Tavelli, via Castel San Pietro, nel tratto compreso fra largo Tavelli e via Serra, via Argentario, via Serra, nel parcheggio sito al civico 68, lungomare Colombo, nel tratto compreso fra via Al Mare e via dei Calamari, via Casadei e via delle Industrie, nel tratto compreso tra il civico 52 e via Carnaro e antistante al civico 35;

Fino alle 20 del 18 novembre: piazzale Segurini; fino alle 24 del 15 novembre: via Magazzini Posteriori, nel tratto compreso fra via dell’Almagià e via D’Alaggio; fino alle 24 del 14 novembre: via dell’Almagià, nel parcheggio antistante le Artificerie; fino alle 24 del 13 novembre: via della Catalana, nel parcheggio lato est; dalle 20 del 13 novembre alle 11 del 14 novembre: in via Timavo, dall’uscita dell’Ippodromo fino a via Lanciani.

Le limitazioni al traffico interessano anche i percorsi del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, in particolare del litorale. Per conoscere le modifiche dei percorsi consultare le pagine del sito di Start Romagna.