Anche la Pialassa incute timore: Marcegaglia ferma le linee e manda a casa i dipendenti

Anche Marcegaglia si ferma per l'alluvione. Visto l’aggravarsi della situazione nelle zone limitrofe lo stabilimento, spiegano dall'azienda, è stato deciso di fermare le linee e permettere ai lavoratori di raggiungere la propria abitazione. L’attività operativa riprenderà sabato alle 14.00, salvo ulteriore comunicazione che verrà inviata nel caso di situazione non sotto controllo.

"Lo stabilimento non versa in una situazione di criticità - precisano da Marcegaglia in una nota - Stiamo monitorando costantemente il livello della Pialassa che non desta preoccupazione. Rimane aperta l’attività di spedizione per poter far defluire i mezzi arrivati e i presidi di sicurezza. Teniamo costantemente monitorato il livello della Pialassa e in caso di emergenza interverremo per tempo a salvaguardia dei lavoratori in stabilimento".