In marcia per la pace: parte dalla Darsena la camminata di solidarietà al popolo ucraino

Non si ferma il sostegno della comunità ravennate al popolo dell'Ucraina. Dopo la manifestazione di piazza contro la guerra organizzata dai sindacati nella serata di lunedì, partirà giovedì alle 18 dalla panchina dedicata a Fabrizio Matteucci in Darsena una camminata per la pace, di solidarietà al popolo ucraino, che arriverà in piazza del Popolo lungo il percorso del sottopasso, di viale Farini e di via Diaz.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Ravenna, dall’organizzazione di volontariato Comunità Romagna – servizi per la solidarietà e dall’associazione Malva – Ucraini di Ravenna. Durante la camminata interverrà, tra gli altri, il sindaco Michele de Pascale.