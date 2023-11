Una marcia per la pace tra Israele e Palestina, la sindaca: "Condanniamo ogni forma di violenza"

Martedì 14 novembre alle 20.30 a Conselice ci sarà una marcia per la pace, con partenza dal municipio, in via Garibaldi 14. "Dal 7 ottobre la guerra tra Israele e Palestina sta portando nuove vittime civili, soprattutto bambini, e nuovo odio tra due popoli storicamente in conflitto - ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Con questa marcia vogliamo dare un piccolo, simbolico segnale, da parte della nostra comunità, per condannare ogni forma di violenza, aggressione e violazione dei diritti internazionali, senza dimenticarci delle altre guerre in corso nel mondo, a partire da quella in Ucraina".

"Una marcia per dire basta all'uccisione dei bambini, ai bombardamenti su ospedali, campi profughi - continua la prima cittadina -. Una Marcia per chiedere la liberazione degli ostaggi, per chiedere quindi la pace. Un messaggio da inviare affinché vengano intraprese azioni per porre fine ai conflitti che causano morti tra civili innocenti". La marcia è aperta a tutti. Hanno già aderito le associazioni Anpi - sezioni di Conselice e Lavezzola, gruppo Alpini di Conselice, Caffè delle ragazze, Bianconiglio, Pangiagleba, Artlab e Spi-Cgil.