Anche a Ravenna parte una marcia per la pace e per commemorare le vittime della guerra in Ucraina

Non solo il presidio e la fiaccolata in piazza nella giornata di venerdì, un'altra manifestazione contro la guerra in Ucraina si terrà in città domenica. La data del 26 febbraio è stata scelta dalla comunità ucraina in Italia per commemorare le vittime della guerra su larga scala tra Russia e Ucraina. Così domenica si tiene una marcia organizzata dalla comunità ucraina di Ravenna contro l'aggressione russa: si parte alle 15 dalla stazione ferroviaria di Ravenna e si arriva fino a Piazza del Popolo.