Marciapiedi, cinema e anziani: i progetti del bilancio partecipato votati dai cervesi

Riqualificazione urbana, coesione sociale e promozione culturale. Questa è la direzione indicata dai cervesi per il bilancio del 2023. Si è svolto martedì al Magazzino del Sale l’evento finale del progetto partecipativo “C!Part – Cervia partecipa”, che conclude la sperimentazione messa in atto dall’Amministrazione per testare le Linee guida del Bilancio partecipato del Comune di Cervia. Nell’occasione sono state sintetizzate le principali azioni e tappe del percorso, iniziato nel febbraio scorso e sviluppatosi nel corso dell’anno. Poi è stata resa pubblica la graduatoria delle 17 “proposte di comunità” scaturite dal percorso e candidate a entrare nel Bilancio di Previsione 2023. I cittadini erano chiamati a esprimere, entro il 10 dicembre, la preferenza su 3 proposte. Hanno votato 1974 persone (per un totale di 5.922 voti).

I risultati finali vedono spiccare la proposta "Rimettiamo in marcia i marciapiedi", che ottiene 907 voti: un'idea che intende promuovere un contest per stimolare idee su come rendere la città di Cervia “walkability”, accessibile ai pedoni. In sintonia con la redazione prossima del nuovo Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), saranno individuati due percorsi pedonali, oggi particolarmente critici per via della presenza di radici sporgenti, ed invitati studenti e studentesse di diverse facoltà a progettare soluzioni di urbanismo tattico innovative sul fronte architettonico, sociale, culturale. Stima dei costi tra 1.000 e 2.500 euro (spesa corrente).

Al secondo posto si piazza "Il cinema dei giovani" con 755 voti: organizzare tre serate evento al Cinema Sarti aperte alla comunità con una selezione di film d’autore, nell’ambito delle quali sensibilizzare il pubblico adulto all’importanza del cinema come strumento di confronto e dialogo con i più giovani. Il pubblico sarà reso partecipe dello sviluppo dell’offerta, ingaggiando i partecipanti nella realizzazione di una rassegna di matinée ad invito per le scuole, con proiezioni di film che affrontano tematiche giovanili, seguite da dibattito con studenti e studentesse. Stima dei costi tra 1.000 e 2.500 euro (spesa corrente).

Chiude il podio delle proposte "Nonni in gita", con 419 voti: un progetto che intende ampliare le possibilità di partecipazione alle gite organizzate dal volontariato locale, agganciando gli anziani in solitudine e le persone con minore opportunità socio-economiche, rendendo completamente gratuite queste iniziative (oggi buona parte delle spese è coperta da un contributo richiesto ai partecipanti). Condividere un viaggio, seppur breve e nei dintorni, è un’esperienza che avvicina, che può essere ulteriormente arricchita da momenti conviviali dove raccontare alla comunità queste piccole grandi avventure. Anche qui la stima dei costi è tra 1.000 e 2.500 euro (spesa corrente).

Di seguito le altre proposte:

Corri Rin Tin Tin 414 (spesa in conto capitale)

Uno sport a ogni post 393 (spesa corrente)

Il caso della Madonna insabbiata 390 (spesa corrente)

Un parco fluviale per tutti 359 (spesa in conto capitale)

Ci muoviam nel parco 332(spesa in conto capitale)

Facciamo famiglia 307 (spesa corrente)

Un centro a misura di comunità 286 (spesa in conto capitale)

Strade vivaci: sperimentare azioni festose di comunità 261 (spesa corrente)

Il cartello giusto al posto giusto 241 (spesa in conto capitale)

Vediamoci chiaro 213 (spesa in conto capitale)

Storie da (ri)percorrere 177 (spesa in conto capitale)

Oh Oh Oh Buon Natale 171 (spesa corrente)

Il gruppo che cura 153 (spesa corrente)

Il giorno della memoria 144 (spesa in conto capitale).

Lo step successivo, ora, è quello di puntualizzare i costi dei progetti per definire quali e quante proposte entreranno nel Bilancio comunale, da finanziare in spesa corrente (per un totale di 10 mila euro) e in conto capitale (per un totale di 50 mila euro).