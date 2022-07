Marco Barsanti è il nuovo Comandante dei Carabinieri di Cervia: alle spalle una carriera lunga 30 anni

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato il Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri Marco Barsanti, nuovo Comandante della stazione di Cervia. Il primo cittadino ha portato un caloroso benvenuto a nome di tutta la città al Comandante che subentra al Luogotenente Carica Speciale Pasqualino Insero, rinnovando la più sincera stima e fiducia, nella certezza che continuerà lo stesso stretto rapporto di collaborazione fra le istituzioni ed il tessuto sociale e civile della città.

Il Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri Marco Barsanti in precedenza ha comandato la stazione carabinieri di Bernareggio e il nucleo operativo e radiomobile di Vimercate. In passato ha svolto incarichi prettamente operativi nell’ambito del Norm. Nel corso di oltre trent’anni di servizio ha ricevuto vari riconoscimenti per importanti attività antidroga e in materia di armi.