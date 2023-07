Il ravennate Marco Masetti a Salotto blu: "Vi racconto Pecco Bagnaia"

Spazio alle gandi imprese su due ruote. Il giornalista e scrittore Marco Masetti, ospite di "Salotto blu", racconterà le gesta del campione di Moto Gp Franceso 'Pecco' Bagnaia. Masetti, origini ravennati, è cresciuto tra Cervia e Milano Marittima, poi, per una quarantina d'anni, è stato inviato del "Corriere dello sport", di "Motosprint", della Rai, nei circuiti di tutto il mondo per raccontare le grandi competizioni motociclistiche. Recentemente è uscito, per le Edizioni Minerva, il suo libro "Pecco, Potere Ducati", arricchito dagli scatti del fotografo Mirco Lazzari. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Masetti ha descritto la particolare alchimia che ha portato, dopo decenni, un pilota italiano a laurearsi campione del mondo su una moto italiana e gli aspetti meno conosciuti della esperienza agonistica di Bagnaia e di altri grandi piloti.