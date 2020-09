Marco Masini scatta foto e firma autografi ai fan nel ristorante

Il cantante Marco Masini, a Ravenna in questi giorni per girare un video musicale diretto dal regista Stefano Salvati, giovedì è stato ospite a pranzo - assieme alla troupe del video e ai suoi collaboratori - del ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia. Al termine del pranzo, Masini si è prestato volentieri ad alcune foto di rito e a firmare autografi ai fan. "Masini si è dimostrato un personaggio molto simpatico e davvero alla mano, come del resto appare nelle occasioni pubbliche", ha detto lo chef della Campaza, Marco Iacullo, che ha avuto la possibilità di fare alcune foto assieme al cantante.

