Droni sulla piazza: Marco Masini in città per girare il suo nuovo video

Vip in città: mercoledì mattina a Ravenna è arrivato Marco Masini. Il cantante è stato 'paparazzato' in piazza Kennedy, dove sono in corso le riprese del videoclip del nuovo singolo 'La parte chiara' sotto la regia di Stefano Salvati. A dare il benvenuto a Masini l'assessore Roberto Fagnani.

Il cantante si è presentato in piazza con una mise elegantissima, giacca e cravatta e abbracciando una chitarra. Simpatico il commento sul profilo Instagram di Masini del collega Leonardo Pieraccioni: "Oh mammina bello, tu par appena sceso dalla torta degli sposi". Per filmare il cantante in piazza sono state posizionate diverse telecamere e anche alcuni droni.