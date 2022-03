Marco Melandri va all'Isola dei Famosi da single e sui social racconta la fine della sua storia d'amore

Marco Melandri è tra i 22 concorrenti dell’Isola dei Famosi in partenza lunedì 21 marzo su Canale 5. A qualche ora dal viaggio in Honduras che lo porterà ad affrontare il percorso televisivo, il campione di Moto Gp ravennate - recentemente noto anche per le sue discusse posizioni sul Covid e vaccini – ha condiviso sui social un lungo post che ha fatto chiarezza sulla sua vita privata da qualche tempo oggetto di attenzioni mediatiche.

Per evitare ogni ulteriore indiscrezione durante la sua assenza, il 39enne di Ravenna ha raccontato così la fine del suo matrimonio con Manuela Raffaetà, sposata nel 2005 e madre della figlia Martina, nata nel 2014, e ha aggiunto di essersi legato poi a una donna con cui oggi non ha più alcun legame. “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita - ha confidato ai suoi follower - Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso”.

Il racconto di Marco Melandri prima di partire per l’Isola dei Famosi

“Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia”: inizia così il post di Marco Melandri scritto a corredo di due foto che lo mostrano con la ex moglie Manuela Raffaetà prima e con la donna che per qualche tempo è stata la sua compagna. “Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre… Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente” ha aggiunto Melandri. E ancora: “Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non piu amore e allegria.. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia… Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili…”.

“Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia” ha spiegato poi facendo capire come tra lui e la ex moglie i rapporti siano rimasti ottimi. E sulla donna che per qualche tempo è stata al suo fianco: “AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava”, ha concluso Melandri, sgomberando ogni campo dal sospetto che inizi questa avventura all’Isola dei Famosi sentimentalmente impegnato. E infatti, non a caso, il campione dovrebbe essere inserito nella squadra dei single.

La carriera di Marco Melandri e le dichiarazioni sui vaccini

Marco Melandri è nato a Ravenna il 7 agosto 1982. E' un pilota motociclistico italiano, campione del mondo della classe 250 nel 2002 e primatista italiano di vittorie nel Campionato mondiale Superbike, con 22 successi. Il 9 settembre 2020 ha annunciato il suo ritiro definitivo dalle competizioni. A gennaio il pilota era finito al centro di una polemica dopo aver dichiarato di aver preso il Covid volontariamente: "Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile, mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un'alternativa valida". Melandri aveva poi corretto il tiro dichiarandosi 'free vax'.