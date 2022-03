Il campione ravennate Marco Melandri nel cast dei 'single' dell'Isola dei Famosi 2022

Anche il campione di motociclismo ravennate Marco Melandri sarà nel cast della nuova edizione del programma di Canale 5 'L'Isola dei Famosi'. All'interno del reality show in partenza il 21 marzo, condotto da Ilary Blasi, Melandri sarà nel gruppo dei 'single' insieme a nomi molto noti quali Nicolas Vaporidis, Antonio Zequila e Ilona Staller, meglio conosciuta come 'Cicciolina'.

A gennaio il pilota era finito al centro di una polemica dopo aver dichiarato di aver preso il Covid volontariamente: "Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile, mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un'alternativa valida". Melandri aveva poi corretto il tiro dichiarandosi 'free vax'.