Marco Nannetti a Salotto blu: "la pandemia sospinge le aziende ad innovare"

L'assemblea dei soci di Terre Cevico, azienda cooperativa vitivinicola tra le principali in Italia, ha nei giorni scorsi riconfermato alla presidenza per il prossimo triennio Marco Nannetti. Prendendo parte alla trasmissione di approfondimento condotta da Mario Russomanno che andrà in onda su VideoRegione Domenica alle 22,30, il manager ha ricordato in apertura i "numeri" operativi dell'azienda. "produciamo più di un milione e mezzo di bottiglie di vino in un anno, le distribuiamo in 67 diversi Paesi affrontando, tra gli altri, il mercato americano e quello cinese. il nostro fatturato annuo sfiora i 160 milioni di euro". Il covid ha inciso negativamente? "Certamente si. E' molto diminuita la richiesta da parte di ristoranti ed alberghi, il che descrive anche la grave crisi che stanno affrontando certe aziende e certi comparti. Le politiche del governo hanno privilegiato il sostegno "a pioggia" per aiutare tante piccole imprese ed evitarne la scomparsa. Andava fatto ma adesso viene una fase diversa, occorrerà premiare progetti imprenditoriali concreti". Ce ne saranno? "Credo proprio di si. Il terribile momento che stiamo attraversando ci sta anche insegnando che dobbiamo muoverci diversamente. L'economia e l'organizzazione della società cambieranno, le aziende più evolute lo sanno e si muovono già da ora di conseguenza. Per rimanere a noi, Terre Cevico ha valutato che nei prossimi cinque anni il rilancio passerà soprattutto dalla sostenibilità, anche ambientale, dei processi produttivi e dalla qualità dei prodotti. Ci rivolgeremo a un modo di vivere dei clienti, in tutto il mondo, che sarà, dopo il covid, profondamente cambiato".