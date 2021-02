Donatori di sangue in lutto per la morte della storica volontaria: "Il suo sorriso rimarrà nei nostri cuori"

Maria Pia Dalla Valle, 74enne residente a Ravenna e storica volontaria dell'Advs ravennate, è morta nel pomeriggio di lunedì dopo essere stata investita in bici in un violento incidente

Una giornata davvero drammatica quella di lunedì per il ravennate, dove si sono verificati diversi gravi incidenti e più di un decesso. Tra questi c'è anche quello di Maria Pia Dalla Valle, 74enne residente a Ravenna e storica volontaria dell'Advs (associazione donatori volontari di sangue) ravennate, morta nel pomeriggio di lunedì dopo essere stata investita in bici in un violento incidente.

"Ciao Pia, è con il cuore spezzato che salutiamo il sorriso dell'Advs - la ricordano gli altri volontari pubblicando una sua foto su Facebook - Il tuo inconfondibile sorriso era il biglietto da visita della nostra associazione, con cui accoglievi i nostri 7.700 donatori in sala ristoro. Il tuo sorriso ci accompagnava in tutti i nostri eventi, alleviava la fatica sotto il caldo sole estivo e ci scaldava nelle fredde giornate al nostro villaggio di Natale. E nonostante tu ci fossi sempre con la tua energia inarrestabile, abbiamo fatto tanta fatica a trovare questa foto: perché non ti piaceva apparire e non guardavi mai l'obiettivo. Rubarti una foto era una vera impresa! Così come facciamo tanta fatica a trovare le parole giuste, per dirti quanto ci mancherà il tuo sorriso. Ma è proprio così che vogliamo ricordarti: con il tuo contagioso sorriso che rimarrà sempre impresso nei nostri cuori".

"Grande dispiacere - commenta l'assessore del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini - Se l'esempio conta più delle opinioni, Pia ha dato un contributo enorme a Ravenna. Sentite condoglianze alla famiglia e un abbraccio all'associazione". Anche il mondo del volontariato faentino è in lutto dopo la morte, avvenuta sempre in un tragico incidente, del volontario della Pubblica Assistenza Gilberto Mengozzi.

L'incidente

L'incidente si è verificato intorno alle 16 di lunedì all'intersezione tra via Maggiore e via Landoni, a Ravenna. Nello schianto sono rimasti coinvolti due veicoli, oltre alla ciclista Maria Pia Dalla Valle: un'Audi condotta da un 45enne residente a Ravenna e un autocarro condotto da un 51enne albanese, anch'egli residente a Ravenna. Ad aver avuto la peggio è stata la 74enne: soccorsa dall'ambulanza del 118, la donna è spirata circa due ore dopo all'ospedale Santa Maria delle Croci. Le cause e la dinamica del sinistro sono al vaglio della Polizia locale di Ravenna.