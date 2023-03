Marijuana e hashish comprati su internet e spediti in aereo dalla California: arrestato

Importava la droga acquistata su internet dall'America via aerea, ma è stato scoperto. Nella serata di mercoledì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, trovato in possesso di 308 sigarette elettroniche con contenuto a base di thc indicato superiore al 95%, circa 300 sigarette preconfezionate con contenuto di thc indicato superiore al 50% e oltre 4 etti di hashish suddiviso in più tavolette.

L’attività di indagine, svolta dagli investigatori dell’unità specializzata antidroga della Squadra Mobile di Ravenna in stretto coordinamento con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno, è stata avviata dalla segnalazione di un sequestro effettuato dalla polizia tedesca presso l’aeroporto di Colonia-Bon di un pacco contenente oltre un chilogrammo di marijuana proveniente dagli Stati Uniti e destinato a un soggetto fittizio domiciliato a Ravenna.

Le relative indagini dirette dalla Procura di Ravenna hanno permesso rapidamente di individuare l’arrivo di un secondo pacco, sempre proveniente dagli Stati Uniti a sua volta sottoposto a sequestro nello stesso scalo aeroportuale, dove era stato accertato il contenuto consistente in 250 sigarette elettroniche monouso a base di cannabinoidi.

Pochi giorni fa, il soggetto monitorato è riuscito a ricevere una terza spedizione, adoperandosi immediatamente per recapitare, attraverso un corriere specializzato, un plico a un soggetto terzo; pacco che è stato immediatamente individuato e ispezionato dagli agenti che hanno rinvenuto due sigarette monouso del tutto identiche a quelle sequestrate in Germania, caratterizzate da un elevato effetto drogante.

Considerato quindi che presso il domicilio dell’indagato - peraltro a lui non riconducibile e già individuato nel corso delle indagini - potesse essere custodito il contenuto delle spedizioni illegali, è stata effettuata l’immediata perquisizione, che ha permesso di sequestrare i quantitativi di droga descritti insieme a materiale per il confezionamento e numerosi telefoni cellulari ritenuti di rilevanza probatoria. Sono in corso approfondimenti in ordine alle modalità di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, realizzato verosimilmente attraverso la rete internet, vista la provenienza delle spedizioni da diverse località ubicate nello stato della California.