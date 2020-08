Coltivava marijuana lungo il fiume e la raggiungeva in kayak: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 59enne residente nel comprensorio lughese per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lunedì mattina gli agenti del commissariato di Lugo, all’esito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del consumo e smercio di sostanze stupefacenti, hanno individuato sull’argine del fiume Santerno - poco prima dell’immissione dello stesso nel fiume Reno - una coltivazione di diverse piante di marijuana.

Dopo un appostamento, protrattosi per qualche ora, gli agenti hanno notato un individuo che si recava nella zona per annaffiare la marijuana. L’uomo, immediatamente fermato, è stato identificato per il 59enne nei confronti del quale gli investigatori del commissariato di via Emaldi hanno eseguito una perquisizione domiciliare, in seguito alla quale hanno sequestrato 8,2 grammi di marijuana oltre a 20 grammi di semi della medesima pianta.

Il 59enne è stato tratto in arresto per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le tredici piante che si trovavano sull’argine del fiume sono state sequestrate, insieme a un kayak che l'uomo utilizzava per raggiungere il luogo ove le piante si trovavano a dimora. Martedì mattina il Gup, dopo la convalida dell’arresto, ha rinviato la discussione del processo al 25 novembre rimettendo in libertà il 59enne.