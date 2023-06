Furiosa lite al bar, colpisce l'ex della fidanzata con le forbici: 36enne indagato per tentato omicidio

Una scena di ordinaria follia si è svolta nella notte fra sabato e domenica a Marina di Ravenna. Una furiosa lite si è scatenata in un bar della località e ora un uomo dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto emerso finora, tutto sarebbe nato dall'incontro tra un 42enne e la sua ex compagna. Tra i due sarebbe subito nato un alterco. Più tardi la cosa sarebbe ripresa con l'intervento del nuovo fidanzato della donna, un 36enne, che in un bar di Marina avrebbe finito per prendere le difese della compagna, fino ad assalire e colpire più volte l'ex con un paio di forbici.

Al termine dello scontro, il 42enne avrebbe riportato ferite su più parti del corpo. L'uomo non si sarebbe recato subito in ospedale ma solo in un secondo momento, rendendosi conto della gravità delle ferite, per le quali il pronto soccorso ha stabilito una prognosi di circa 20 giorni. In seguito alla furiosa lite l'aggressore è stato identificato dalla Polizia anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza del locale. Ora l'indagine è nelle mani della pm Silvia Ziniti che dovrà valutare anche le ferite riportate dalla vittima per rafforzare o meno l’ipotesi del reato di tentato omicidio. Come riportato dalle edizioni cartacee dei quotidiani locali in edicola mercoledì.