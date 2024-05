Parte l'estate a Marina: come cambia la viabilità fra sensi unici e zona pedonale

Parte il mese di giugno ed è pronta a partire l'estate a Marina di Ravenna. Sarà il Marina Cosplay & Games a inaugurare la stagione estiva che prevede tanti appuntamenti nella località balneare e, come ogni anno, cambia anche la viabilità della cittadina per agevolare l'afflusso di turisti e clienti nel cuore di Marina. Ma quest'anno ci sarà anche qualche novità in più. Arriva infatti il senso unico su viale delle Nazioni (solo nei weekend e nei festivi), ma ci saranno anche delle zone 30, oltre alla tradizionale "isola pedonale" nella fascia serale. Vediamo dunque come cambia la viabilità a Marina di Ravenna per l'estate 2024.

Le aree pedonali

Nei giorni è stata emessa dal Comune l'ordinanza che riguarda l'istituzione di varie aree pedonali a Marina di Ravenna, tutte le sere a partire dal 1° giugno e fino al 15 settembre. Un provvedimento volto ad accogliere cittadini e turisti in una vasta porzione del centro della località, consentendo a tutti di passeggiare tra negozi e locali, permettendo così anche lo svolgimento di molti eventi. Le strade riservate ai pedoni delineano così due isole pedonali, rispettivamente a nord e a su di piazza Dora Markus.

L'area pedonale (riservata dunque solo a pedoni e a veicoli autorizzati) sarà attiva nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 4 di notte nelle seguenti strade:

Viale delle Nazioni - tratti compresi tra viale C. Menotti e viale IV Novembre, tra via IV Novembre e piazza Dora Markus e tra via Thaon de Revel a via Molo Dalmazia

Viale Mameli - tratto compreso fra viale delle Nazioni e viale Spalato

Stradello di fronte al civico 169 di viale delle Nazioni (strada di collegamento tra viale delle Nazioni e il piazzale dello stabilimento balneare "Marina Bay")

Via Volturno - tratto compreso tra viale Lungomare e viale Spalato

Via Callegati - tratto compreso tra viale Lungomare e viale Spalato

Via Don G. Verità

Viale Rismondo - tratto compreso tra viale delle Nazioni e via N. Zen

Via Antonio Petrani

Per veicoli autorizzati al transito nelle strade indicate, sono da intendersi: veicoli di residenti e domiciliati diretti alle aree di proprietà privata (es. cortili, garages) in possesso di regolamentare contrassegno rilasciato dal Corpo di Polizia Locale da esporre sul lato sinistro del parabrezza anteriore del veicolo, automezzi Enel, Hera, Telecom ed altri gestori di servizi di interesse pubblico (solo per operazioni di emergenza), mezzi di pronto soccorso e pronto intervento, forze dell'ordine, automezzi degli istituti di vigilanza solo per motivi di servizio o in caso di pronto intervento ed emergenza. Taxi e Ncc (noleggio auto con conducente) potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario alla salita e la discesa dei passeggeri.

Le novità per viale delle Nazioni

Nei fine settimana e nei festivi, Marina di Ravenna non si potrà raggiungere in auto passando dal lungomare. Lungo viale delle Nazioni, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti, sarà infatti attiva la corsia riservata al transito di bus, taxi, ncc, mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli, in vigore durante la stagione estiva e solo nei giorni festivi e prefestivi, a partire da sabato 15 giugno. Tutti gli altri veicoli per raggiungere il lungomare di Marina di Ravenna potranno percorrere via Trieste dalla rotonda dei Pinaroli alla rotonda dei Lagunari, poi percorrere via Ciro Menotti nel tratto dalla rotonda dei Lagunari a viale delle Nazioni. Questo intervento è mirato a migliorare i tempi di percorrenza dei veicoli nel lungomare e a diminuire gli accodamenti. Per quanto riguarda invece il centro di Marina, verrà istituito il senso unico della circolazione in viale delle Nazioni nel tratto e nella direzione da via Rismondo a via Molo Dalmazia.

Zone 30 e piste ciclopedonali promiscue

Le novità non sono finite, perché nel centro abitato di Marina verrà istituito il limite di velocità dei 30 chilometri orari, considerando l’esigenza di salvaguardare il più possibile la sicurezza di pedoni e ciclisti in un abitato nel quale sono presenti diverse scuole, numerosi locali di intrattenimento e ristoranti, aperti in estate e in inverno oltre a mercati e mercatini estivi e invernali. L’obiettivo, in un contesto ad alta densità di traffico, è quello di rendere più sicura la viabilità e mitigare gli impatti del traffico su inquinamento atmosferico e acustico.

Ancora a Marina di Ravenna, saranno istituite due piste ciclopedonali promiscue, una sul lato civici pari di viale IV Novembre, nel tratto compreso tra via Trieste e viale delle Nazioni, l’altra in viale Ciro Menotti, sempre nel tratto compreso tra via Trieste e viale delle Nazioni, sul lato nord del viale, in parte su area verde già utilizzata come area di sosta, in parte in sottostrade e in parte su marciapiedi esistenti; verrà anche regolarizzata la sosta su tutto il tratto del viale.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

I dubbi della Pro Loco sui provvedimenti

Tanti provvedimenti per l'estate, dunque, ma non tutti sono convinti. A esprimere dubbi è infatti il presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna, Marino Moroni, che già aveva criticato l'istituzione del senso unico nei fine settimana su viale delle Nazioni. In vista del 15 giugno, giorno di inizio della modifica alla circolazione, il presidente della Pro Loco sottolinea come manchino ancora risposte sulle necessità dei residenti interessati dal senso unico. "Una corsia preferenziale anche per i residenti non cambierebbe nulla", ha affermato, auspicando dunque che il Comune conceda il permesso di transito sulla corsia preferenziale anche a chi abita in quel tratto di Viale delle Nazioni.

Moroni però rimane critico anche sulle zone pedonali: "L'istituzione delle aree pedonali 7 giorni su 7 non ha alcun fondamento logico - spiega - non si capisce a cosa serva, se non a far lavorare qualche commerciante sulle strade". Un provvedimento che peraltro negli scorsi anni, "non veniva fatto rispettare, per fortuna", rileva il rappresentante della Pro Loco. Dubbi anche sulle Zone 30 che il Comune vorrebbe istituire nella località: "Sono provvedimenti senza logica - dice Moroni - Dov'è la sicurezza stradale? Il pedone è meno a rischio se l'automobilista riceve poi a casa una multa? La sicurezza c'è se l'auto che va oltre i limiti viene fermata". E conclude: "L'effetto multa non basta. Servirebbe una pattuglia che ti ferma se vai troppo forte, quella è sicurezza".