A Marina di Ravenna torna il Palio della Voga: in gara bagnini da tutta la Romagna

Si svolge domenica nella Darsena pescherecci di Marina di Ravenna, davanti al mercato del pesce a partire dalle 20, la terza edizione del Palio della voga città di Ravenna. Un appuntamento che viene proposto in continuità con la storica prima edizione tenutasi nel 2019. L'associazione Mauro Dutto Endas Ravenna, insieme alla Società nazionale salvamento di Ravenna e alla Pro Loco di Marina di Ravenna, ripropongono quindi un format unico nel suo genere per sancire quale sarà il miglior vogatore in canotta rossa della riviera. La sfida vedrà partecipanti da tutte le spiagge della costa emiliano-romagnola, da Rimini ai lidi ferraresi. L'evento si svolge in collaborazione con Autorità Portuale e Capitaneria di Porto. Per l'occasione sarà inoltre aperto il centro Cestha per visite e Radio Bruno farà la cronaca dell'evento.