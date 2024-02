La 'Marmolada' e le 'Formiche' dell'artista Fabio Vettori arrivano alla scuola Europa

E’ stato consegnato alla scuola Europa di Faenza, il grande pannello realizzato dall’artista Fabio Vettori, disegnatore e fumettista trentino di fama nazionale, dedicato alla Marmolada, la regina delle Dolomiti, popolata dalle sue particolarissime formiche umanizzate, iperattive. L’illustratore Vettori aveva infatti donato l’opera al Comune di Faenza a conclusione della mostra “Disegnare le montagne” che si è svolta alla sala espositiva del Rione Verde, collegata all’ultima edizione della Festa della Montagna U.O.E.I., che lo ha visto protagonista con il ravennate Luigi Dal Re.

Vettori ha voluto manifestare affetto e solidarietà a Faenza, colpita dall’evento alluvionale, lasciando un quadro che è stato collocato in uno spazio di lettura alla scuola Europa alla presenza dell’assessore all’istruzione e sport Martina Laghi, di Pier Giorgio Gulmanelli e Giuseppe Sangiorgi, presidente e coordinatore della Festa della Montagna U.O.E.I., della dirigente scolastica Raffaella Valgimigli e degli insegnanti Michele Albonetti, Alessia Cortesi e Claudia Cignolo. L’opera “Marmolada” sarà fonte di conoscenza per i giovani studenti che potranno approfondire la propria abilità nel disegno come già fatto in occasione del laboratorio curato dallo stesso Fabio Vettori in occasione della recente edizione della Festa della Montagna.

Vettori non era presente alla consegna a Faenza in quanto in questi giorni è impegnato in Val di Fassa a Moena per le due gare di Coppa del Mondo di sci femminile, due Super G, sulla pista La Volata al passo San Pellegrino: ha infatti realizzato un coloratissimo disegno, con le sue formiche sciatrici sul tracciato, che è stato riprodotto in un bellissimo poster consegnato a tutte le atlete, e in tante cartoline ricordo.