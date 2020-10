Mascherine, tutto quello che c'è da sapere: le risposte ai dubbi più frequenti

E' in vigore da giovedì l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi aperti, in piazza o per strada, oltre che in tutti i luoghi chiusi ad eccezione della propria abitazione. "Chiaramente è possibile la deroga in caso di luoghi completamente vuoti o isolati, ma bisogna avere il dispositivo di protezione sempre con sé - illustra il parlamentare Marco Di Maio, che ha elaborato un vademecum pratico per conoscere al meglio il nuovo dpcm -. Al netto delle polemiche e dei commenti maliziosi, c'è un dato che deve fare riflettere: il numero di nuovi contagi è risalito ai livelli di aprile. O rispettiamo tutti le norme di comportamento, o da questo tunnel non usciamo". ⁣

Il decreto prevede "l’obbligo di avere sempre con sè, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorchè si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande".

Sono "esclusi dai detti obblighi i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva; i bambini di eta’ inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità". Chi non si adegua, per scelta personale o per sbadataggine, rischia multe da 400 euro a 1.000 euro. Il governo ha prorogato lo stato d'emergenza fino a gennaio. Alle Regioni viene inoltre consentito di disporre provvedimenti più restrittivi, mentre viene tassativamente vietato di allentare le maglie rispetto alle regole imposte a livello statale.

Q&A sull'uso della mascherina

Quando esco di casa devo averla?⁣

Sì, va tenuta sempre a portata di mano rispettando le regole di igiene.⁣

Se passeggio in un centro abitato devo indossarla?⁣

Sì, ogni volta che si sia in prossimità di una persona non convivente. Il testo del decreto parla di «tutti i luoghi all’aperto, allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi».⁣

Se passeggio in una zona isolata devo indossarla?⁣

No, ma bisogna essere pronti a metterla se si incontrano altre persone.⁣

Se mi fermo per strada o in una piazza devo indossarla?⁣

Sì, il decreto prevede l’«obbligo di indossarla in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi».⁣

Che cosa devo fare se prendo un mezzo pubblico?⁣

Alla fermata e poi per salire a bordo bisogna sempre indossarla.⁣

Se vado in macchina devo indossarla?⁣

No, se si è da soli o con i congiunti. Sì, si se a bordo si trasportano persone anche familiari ma non conviventi. Lo stesso vale per le moto.⁣

Come devo comportarmi per gli altri mezzi di trasporto?⁣

Non devo usarla se vado in bicicletta o sul monopattino.⁣

Se faccio attività motoria devo usarla?⁣

No, sia all’aperto sia al chiuso non deve essere indossata a meno che non si riesca a mantenere la distanza di 2 metri dalle altre persone.⁣

Se sto in ufficio devo usarla?⁣

Sì, è obbligatoria sempre al chiuso a meno che non si stia in stanza da soli⁣

Quando devo usarla in casa?⁣

Se sto a casa con persone non conviventi non è obbligatoria, ma gli esperti consigliano di utilizzarla soprattutto se si tratta di persone anziane oppure con patologie.⁣

Se entro nei negozi devo usarla?⁣

Sì, è obbligatoria.⁣

Al ristorante o al bar devo usarla?⁣

Al ristorante si deve indossare quando non si sta seduti al tavolo. Al bar si deve indossare prima e dopo la consumazione di cibo e bevande e in questo caso va mantenuta la distanza di un metro.⁣

Al pub e nelle birrerie devo usarla?⁣

Sì, all’interno di pub, birrerie e altri locali la mascherina va indossata sempre e si può abbassare quando si mangia e si beve. All’esterno dei locali - dunque se porto un bicchiere o un panino fuori - valgono le stesse regole.⁣

I minori devono indossarla?⁣

Sì, è obbligatoria dai 6 anni in su.⁣

Le persone con disabilità devono indossarla?⁣

Sono esentati coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con la copertura di naso e bocca e «coloro che per agire con loro abbiano la stessa incompatibilità»⁣