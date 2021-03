Mascherine mancanti, scritte offensive ma anche 'falsi allarmi': domenica impegnativa per la Polizia locale

Continuano senza sosta i controlli 'anticoronavirus' da parte della Polizia locale di Ravenna, anche nel weekend. Nella giornata di domenica sono state diverse le segnalazioni pervenute e verificate, così come anche i 'falsi allarmi'. In via Lago d'Iseo intorno alle 14 è stata segnalata la presenza di otto persone senza mascherina che stavano effettuando un barbecue in un cortile di un condominio, ma al loro arrivo gli agenti non hanno trovato nessuno. Poco dopo un'altra pattuglia è stata inviata presso un ristorante di Marina Romea, dove erano state segnalate persone sedute ai tavoli di un ristorante, ma anche in questo caso all'arrivo della Polizia locale era tutto regolare.

Diverse sono state invece le segnalazioni per la presenza di cittadini nei parchi o in giro per la città senza mascherina o assembrate. Come al parco Baronio, dove gli agenti hanno trovato piccoli gruppi di 2-3 persone e alcune di esse che effettuavano attività sportiva, ma rispettando le normative anticovid. In questo caso però è stata multata una 16enne per il mancato uso della mascherina.

Intorno alle 13 sono state invece segnalate alcune scritte offensive in via Chiarissimo Falconieri, vicino al parco. Gli agenti hanno effettivamente trovato una scritta inquietante su di un palo, 'W la mafia', proprio nella Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, istituita dall'associazione Libera per il 21 marzo di ogni anno. Scritta poi rimossa dalla Digos. La Polizia locale è intervenuta anche a presidio della manifestazione contro la didattica a distanza in piazza Kennedy.