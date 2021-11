Mascherine a rischio sequestro, l'Ausl Romagna a caccia dei dispositivi di protezione irregolari

Si allarga fino all'Emilia Romagna l'indagine nazionale che riguarda un numero ingente di mascherine irregolari e pericolose per la salute, per la quale qualche giorno fa la Procura di Roma ha disposto il sequestro presso la struttura commissariale e alcune sue sedi regionali. Si tratta di una serie di dispositivi di protezione diffusi in tutta Italia già nel primo periodo della pandemia, ma ritenuti non conformi alla legge.

Come precisato anche da Ausl Romagna, dunque, non si tratta di mascherine acquistate direttamente dall'azienda sanitaria locale, ma di lotti che sarebbero in gran parte provenienti dalla Cina, poi distribuiti a livello nazionale nella prima fase dell'emergenza Coronavirus e ora al centro di un'operazione di sequestro da parte della Guardia di Finanza.

Allo stato attuale, quindi, non sono in corso sequestri da parte delle Fiamme Gialle all'interno delle sedi Ausl del territorio romagnolo, ma è la stessa azienda sanitaria che, tramite un avviso della Regione, si è attivata per mettere da parte i lotti che risulterebbero irregolari per poi consegnarli nei prossimi giorni al magazzino centrale di Reggio Emilia, dove poi la Finanza dovrebbe procedere al sequestro.

Ad accendere i riflettori sulla vicenda è stata Veronica Verlicchi, consigliera comunale della lista civica La Pigna, che ha depositato un question time per chiedere al sindaco di Ravenna di chiarire alcuni aspetti, fra cui "chi sono i fornitori delle mascherine oggetto del sequestro" e inoltre quale sia "il numero delle mascherine oggetto del sequestro".