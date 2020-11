Spaccata in pieno centro nel cuore del pomeriggio: i ladri prendono di mira un bar - FOTO

Spaccata alle 14 circa di domenica pomeriggio a Bagnacavallo. Alcuni malviventi hanno sfondato una porta laterale di servizio di un bar di via Mazzini, il Mascottino. Appena entrati nel locale, è scattato il sistema "fumogeno" anti-intrusione che ha riempito il bar. I banditi hanno comunque arraffato la cassa, portando via diverse centinaia di euro. Sul posto i Carabinieri di Lugo e i Vigili del Fuoco. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine