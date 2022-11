La Maserati prende improvvisamente fuoco durante la corsa: attimi di paura per una donna e un bambino

Incendio fortunatamente senza feriti martedì mattina intorno alle 8 lungo la circonvallazione di Faenza. Un suv Maserati, che viaggiava in direzione Imola, poco dopo lo svincolo delle scuole Carchidio-Strocchi ha improvvisamente preso fuoco, verosimilmente per un malfunzionamento del mezzo. Accortasi del fumo prima ancora che si propagassero le fiamme il conducente, una donna italiana, ha immediatamente accostato l’automobile ed è scesa mettendo in sicurezza anche il passeggero, un bambino di pochi anni.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Faenza con alcuni mezzi e anche le forze di polizia, tra cui la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina che ha deviato i mezzi transitanti per lo snodo, che in virtù dell’orario era particolarmente trafficato. Sulla circonvallazione si è recata anche un’ambulanza del 118. Al di la dell’incidente non grave, si sono verificate pesanti ripercussioni sul traffico cittadino con le strade limitrofe letteralmente bloccate per almeno un’ora.