Massa Lombarda, 380mila euro per le opere di ristrutturazione del patrimonio pubblico

Durante il periodo natalizio, nel comune di Massa Lombarda, sono state completate importanti opere per rendere sempre più funzionali i luoghi e le strutture pubbliche. La spesa per i lavori di messa a punto tocca i 380mila euro totali.

Presso la scuola secondaria di primo grado “Salvo d’Acquisto” è stata completata la sostituzione delle finestre dei corridoi, della palestra e dei laboratori della che garantiscono un significativo risparmio energetico. Inoltre si è provveduto da parte dell'ufficio tecnico comunale al rifacimento di due bagni, con adattamento a norma per disabili. L'importo totale speso per la struttura in questione è di 115 mila euro. Alla scuola primaria "L. Quadri" è stata completata l'ulteriore messa in sicurezza (tramite rifacimento e nuova pavimentazione) dei 3 ingressi dall'omonima via, per un totale di 30 mila euro.

E' proseguita la campagna di asfalti in centro storico, centro urbano e forese, con particolare attenzione ai luoghi a ridosso delle scuole, come il parcheggio della scuola dell'infanzia "Buscaroli". In viale Zaganelli è stato rifatto il manto stradale della pista ciclabile, a beneficio quindi delle utenze stradali più deboli e sono stati rimossi i ceppi residui delle alberature a suo tempo rimosse in quanto pericolose. Al momento sono stati completati lavori stradali per 200 mila euro, ma altri interventi già finanziati sono previsti nella prima parte della primavera.

Sono state anche piantumate 50 nuove alberature in via I. Alpi, nell'ambito di un progetto che ha previsto anche l'installazione di un impianto di irrigazione dedicato, per un totale di 32,500 euro. Il sindaco Bassi dichiara: "Questa è l'ennesima dimostrazione della determinazione con cui ci prendiamo cura del patrimonio pubblico, inteso come bene collettivo”.