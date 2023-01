Massa Lombarda, 50mila euro per la cura del verde: 30 alberi abbattuti saranno presto ripiantati

Proseguono i lavori di manutenzione del verde pubblico a Massa Lombarda. Gli interventi con un ammontare totale di 50mila euro si articolano in: abbattimento di alberi non sani, ripiantumazione degli stessi, lavori di rimonda del secco, lavori di rialzo delle chiome e potature di siepi o alberi in varie zone della città.

Grazie alle verifiche commissionate ad una ditta specializzata per verificare lo stato di salute delle alberature, è stato necessario l’abbattimento di circa 30 alberature in centro urbano, identificate sulla base di problematiche emerse dal punto di vista della stabilità e vigoria vegetativa.

Al termine sarà svolta una campagna di trivellazione dei ceppi radicali residui, per rendere le varie aree urbane ancora più gradevoli e decorose.

I lavori, già iniziati e coordinati dal perito agrario Alberto Pennisi, tecnico dell'Amministrazione Comunale incaricato di seguire il verde pubblico, porteranno alla ripiantumazione di un numero superiore di alberi, circa 50.

Inoltre nella parte monumentale del cimitero sono iniziati i lavori di rimonda del secco di tutte le alberature presenti, circa 120. I lavori vengono svolti con apposita piattaforma e con operatori in fune (su corda) e si protrarranno per 3 settimane. Sono recentemente terminati anche i lavori di rialzo delle chiome e pulizia del secco che hanno riguardato circa 20 platani a ridosso del centro storico, oltre ad alcune potature di alberi e siepi presso aree verdi e sportive di Fruges.

Il sindaco Daniele Bassi afferma: "I 50 mila euro necessari per compiere l'insieme di questi interventi sono coerenti con il nostro impegno di rendere sempre più sicuri, funzionali, gradevoli gli spazi pubblici, consapevoli che pulizia e decoro contribuiscono a generarne altro da parte dei cittadini attenti e desiderosi di ciò. Sono anche il frutto di quanto sia cresciuta la qualità degli operatori del nostro ufficio tecnico. Dopo pochi mesi da importanti avvicendamenti avvenuti, si nota il miglioramento di ciò che riusciamo a produrre in termini di qualità progettuale, visione, competenza".