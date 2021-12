Massa Lombarda, canti e auguri di Natale per gli ospiti delle residenze per anziani

Sabato, presso la casa protetta Geminiani e la casa di riposo il Giardino S. Lucia, si è tenuta l’esibizione canora delle Penne Nere massesi accompagnate dal Duo Solare per augurare un felice Natale agli anziani ospiti. Presenti anche il Gruppo Alpini di Massa Lombarda, Auser Massa Lombarda e l’Associazione XMassa2000.

I canti, intonati dalle Penne Nere massesi accompagnate dal Duo Solare di Forlì composta da Mario fisarmonicista e Franco solista, hanno riscontrato grande successo tra gli anziani che assistevano nel pieno rispetto di tutte le misure anti Covid.

Presenti anche il sindaco Bassi, la vicesindaco Ghiselli e l’assessore Gherardi che hanno portato i saluti e gli auguri dell’Amministrazione comunale. “E’ un momento molto significativo quello offerto dal Gruppo Alpini, Auser e Insieme X Massa2000. – commenta il sindaco Daniele Bassi - Questo semplice ma significativo gesto sta a significare quanto siano importanti i nostri anziani per la nostra Città”

Dopo l’esibizione tenutasi nel patio della casa protetta Geminiani, il gruppo di volontari si è spostato presso la struttura Il Giardino per portare anche agli ospiti della residenza per anziani di Via Santa Lucia i migliori auguri delle Associazioni e dell’Amministrazione comunale. Presente all’iniziativa anche la Presidente del Comitato Famigliari Ospiti, Marina Gia-cometti e la coordinatrice dell’area anziani della Coop.va Il Cerchio Donata Cavina.