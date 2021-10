Massa Lombarda celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate

Mercoledì 3 novembre 2021 si svolgeranno a Massa Lombarda le cerimonie legate alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata in Italia il 4 novembre. Questa celebrazione, istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, si festeggia il 4 novembre, data dell'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti (firmato il 3 novembre 1918) che sancì la resa dell'Impero austro-ungarico all'Italia.

Il programma di mercoledì 3 novembre parte alle 18.30 con il ritrovo presso il Cimitero comunale dove verrà deposta la corona al monumento “Caduti di tutte le guerre”. Le celebrazioni continuano in Piazza Umberto Ricci alle 18.45 dove si terrà la deposizione della corona. Onore ai caduti con deposizione della corona in Piazza Matteotti alle 19.00.

Di seguito si terrà la cerimonia alla presenza di autorità civili, militari e religiose, dove interverranno il Sindaco Daniele Bassi e Umberto Marani, capogruppo ANA di Massa Lombarda. In contemporanea a tutti i gruppi alpini d’Italia ci sarà, inoltre, la lettura del messaggio del presidente Nazionale ANA Tenente Sebastiano Favero.