Massa Lombarda celebra la giornata dello scautismo: intitolata un’area verde a Baden - Powell

Massa Lombarda celebra la giornata dello scautismo Thinking day, intitolando un’area verde a Baden - Powel in concomitanza con l'anniversario della nascita dei fondatori dello Scautismo e del Guidismo/Scautismo femminile, Sir Robert Baden-Powell nel 1857 e Lady Olave Baden-Powell nel 1889.

L’area verde adiacente ai civici 89 e 91 di via Nullo Baldini di Massa Lombarda sarà intitolata a Robert Baden-Powell, fondatore dello scoutismo. Il piccolo parco civico, situato in zona Conad, è dedicato ad un pioniere dell’educazione giovanile grazie ad A.G.E.S.C.I. Emilia-Romagna – (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) in collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della BCC ravennate forlivese imolese.

Lord Robert Baden-Powell (1857-1941) fondò lo scoutismo all’inizio del XX secolo in Inghilterra. Le sue intuizioni pedagogiche, come l’educazione attiva o l’educazione del giovane da parte del giovane, rimangono oggi il nucleo del metodo. Lo scoutismo, in incessante espansione sin dalla sua creazione, è stato senza dubbio il più grande movimento di educazione per i giovani di tutto il mondo basato su volontari.