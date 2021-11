Massa Lombarda dice 'no' alla violenza sulle donne: dalla camminata in rosso agli spettacoli

Una serata emozionante a Massa Lombarda che, oltre alla tradizionale camminata in rosso, ha spaziato dall'arte, alla poesia passando per la musica. Per quanto riguarda l’arte, è stata inaugurata la panchina rossa di Benedetta Jandolo e lo striscione che ritrae le pallavoliste del MassaVolley elaborato da Laura Bernardi su fotografia di Federico Gasparri. Particolarmente toccante anche il momento poetico offerto da Rossella Renzi che ha fatto da “apripista” per il talento musicale di Roberta Montanari e Andrea Morelli.