Massa Lombarda, i babbi Natale della Protezione Civile consegnano i regali a chi ne ha bisogno

Arriva una nuova iniziativa dei volontari della Protezione Civile di Massa Lombarda. Il gruppo massese si mette infatti a disposizione delle famiglie che desiderano consegnare i regali di Natale a nipotini o nonni e non ne hanno la possibilità.

Per non far perdere la magia e le tradizioni del Natale, anche nel corso di questa emergenza, i volontari della Protezione civile aiuteranno così i cittadini che non possono o non riescono a uscire di casa e, così come Babbo Natale, consegneranno i regali la vigilia di Natale.

È possibile richiedere questo servizio dal 5 al 20 dicembre, chiamando il numero 338 3313796 o attraverso la pagina Facebook Gruppo Volontari Protezione Civile. La consegna sarà effettuata solo all’interno del comune di Massa Lombarda e avverrà il 24 dicembre dalle 14 alle 20. Il servizio è gratuito.