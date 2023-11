Massa Lombarda in marcia per dire basta alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si è celebrata il giorno sabato 25 novembre, grande attenzione e sensibilità ha dimostrato l’intera comunità di Massa Lombarda che si è stretta attorno al terribile problema della violenza contro le donne in tutte le sue più drammatiche sfaccettature.

La giornata si è aperta con l'inaugurazione della mostra contro la violenza di genere curata dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo F. D'Este, delle scuole secondarie di Massa Lombarda e Sant'Agata Sul Santerno. Alla presenza della Dirigente Scolastica Prof. Giovanna Castaldi, dei Sindaci di Massa Lombarda e Sant'Agata Sul Santerno le ragazze e i ragazzi hanno voluto rappresentare, attraverso elaborati grafico/ pittorici e letterari, il loro forte dissenso e il loro personale punto di vista sulla violenza contro le donne.

Successivamente la Città si è ritrovata numerosa per partecipare alla Camminata in Rosso, tradizionale camminata che viene svolta in contemporanea alle ore venti nei nove Comuni dell'Unione della Bassa Romagna. L' Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Bassi, dalla Vicesindaca Ghiselli e dagli Assessori Fiori e Sangiorgi, unitamente alle oltre duecento persone intervenute, hanno voluto con forza manifestare la propria ferma condanna alla violenza contro le donne. La camminata, per l'occasione, è stata trasformata in un vero e proprio evento animato con grande passione ancora una volta dalle ragazze e dai ragazzi della scuola secondaria di Massa Lombarda e Sant'Agata Sul Santerno e dalle volontarie dell'Associazione UDI Massa Lombarda.

La Camminata in Rosso ha fatto tappa, infine, presso la Sala del Carmine dove è intervenuta la Consigliera Regionale Mirella Dalfiume, che ha dichiarato: "Protestiamo e ci indigniamo per Giulia Cecchettin e per tutte le altre donne vittime di violenza. Ciascuno faccia la propria parte perché se la colpa è del singolo, la responsabilità è collettiva. Nessuno può voltarsi dall'altra parte e dire "io non c'entro".

"Abbiamo dimostrato con questa grande partecipazione che Massa Lombarda è vicina, attenta e sensibile al problema della violenza di genere - ha commentato Carolina Ghiselli, Vicesindaca del Comune di Massa Lombarda con delega alle Pari Opportunità -. La scuola gioca un ruolo fondamentale e, come abbiamo visto oggi, è sempre attenta a creare progetti e percorsi che, in collaborazione con l'associazione Udi Massa Lombarda, creano le migliori condizioni perché le ragazze ed i ragazzi siano consapevoli delle differenze ed imparino ad averne rispetto".