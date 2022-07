Massa Lombarda investe sullo sport: 664mila euro per impianti e servizi

L’amministrazione comunale investe sullo sport e le società rispondono presente. Dal 2020, anno dello scoppio della pandemia, il Comune di Massa Lombarda ha erogato 664mila euro per la promozione della pratica sportiva, investendo su impianti, strutture, acquisto di beni e servizi, contributi diretti, trasferimenti di risorse economiche. I risultati di questi investimenti sono certificati sia dall’alto numero di atleti iscritti nelle società massesi (1500), sia dagli ottimi traguardi che quest’ultimi hanno ottenuto nella stagione appena conclusa o ancora in corso.

L’Amministrazione è intervenuta sul piano economico e su quello del dialogo per aiutare le società sportive di Massa Lombarda a seguito delle limitazioni imposte dalla pandemia di Covid. Sotto il piano economico sono stati investiti 664mila euro in due anni su impianti, strutture, parte corrente (stipendi dei dipendenti, acquisto di beni, manutenzione delle opere pubbliche, servizi erogati ai cittadini).

Le società

Il calcio massese è ai vertici della Bassa Romagna grazie a “A.S.D. Massa Lombarda” e il “A.S.D. FrugeSport”, che anche nella stagione appena conclusa si sono posizionati tra i primi del campionato, garantendosi rispettivamente la pole position per il passaggio dalla Promozione all’Eccellenza e dalla Prima Categoria alla Promozione tramite la vittoria dei playoff.

Poi il volley con le ragazze che hanno ben figurato in C, classificandosi terze e lasciandosi alle spalle formazioni ben più quotate ai blocchi di partenza. Terzo posto anche per il Lusa Basket nel campionato di Promozione, con il sogno della serie D che è svanito nel playoff contro Forlì. Il tennis, con il CT Massa Lombarda che nel 2022 parteciperà al campionato di B2 e A2, con una squadra ricca di talenti, dopo esser stata per anni l’unica protagonista regionale nella massima serie del tennis. Per non dimenticarci del ciclismo con il campione del mondo under 23, Filippo Baroncini, nato a Massa Lombarda e cresciuto nella S.C Massese, la quale anche nella stagione in corso sta facendo divertire e ben figurare tanti ragazzi e ragazze.

Ma accanto a loro c’è pure una costellazione di altre importanti realtà, che tengono viva la passione per lo sport a Massa Lombarda come gli amatori ciclistici del GS Massese, i giovani e promettenti atleti dell’ASD Atletica Leggera Massa Lombarda, i fantini del centro Ippico la Botte, le ballerine di Danza & Danza ospitate dalla palestra di via Imola o gli atleti del Karate dell’NBK Academy.

I giovani

I giovani sono il futuro e a Massa Lombarda hanno la possibilità di distinguersi anche sotto il punto di vista sportivo grazie ad allenatori e dirigenti preparati che prima della vittoria mirano all’educazione. Un chiaro esempio sono i numeri: 707 sono i giovani sportivi massesi a cui si aggiungono 781 iscritti adulti, formando così un patrimonio decisamente interessante per un comune di 10.600 abitanti. Numeri, risultati e ulteriori approfondimenti sullo sport sono presenti in “Notizie In Comune”, il notiziario redatto dal Comune di Massa Lombarda e in distribuzione nelle case delle oltre 4400 famiglie.

Inoltre, l’Amministrazione intende mantenere un rapporto più che mai positivo con le varie realtà, come conferma il sindaco Bassi: “Il Comune vuole essere promotore di un confronto costante, e paritetico, con tutti coloro i quali si impegnano, a qualsiasi titolo, nelle associazioni sportive, che ringraziamo. Per questo motivo, l’amministrazione vuole concordare con tutte le associazioni e società sportive cittadine un calendario di incontri attraverso i quali si possano valorizzare le tante e varie iniziative che esse mettono in campo”.