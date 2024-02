Massa Lombarda, il municipio s'illumina di blu per dire 'stop' alle bombe sui civili

Il Comune di Massa Lombarda, il primo febbraio, ha aderito alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo attraverso l’illuminazione del Municipio di Piazza Matteotti con una luce di colore blu. L’intenzione è quella di conservare la memoria dei conflitti del passato e attirare l'attenzione sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati. La Giornata di quest’anno ha assunto un particolare significato a causa del drammatico contesto internazionale: nell'ultimo anno sono state oltre 33.000 le vittime civili coinvolte nei 31 conflitti in corso nel mondo. Un numero di vittime che non era così elevato dal 2010, fortemente condizionato dal protrarsi del conflitto russo-ucraino e dalla recrudescenza del conflitto israelo-palestinese. La campagna che utilizza lo slogan “Stop alle bombe sui civili” è organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e dell’Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI).