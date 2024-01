Massa Lombarda, nuova sede dello sportello d’ascolto per le donne vittime di violenza

Dopo la pausa natalizia riprende l’attività dello sportello d’ascolto nella nuova sede di Piazza Matteotti, 16. Lo sportello è attivo sul territorio di Massa Lombarda dal 2021 grazie alla preziosa collaborazione tra l’associazione Demetra Donne in Aiuto e il Comune massese. Per esigenze tecniche, lo sportello ha visto la necessità di spostarsi dai locali comunali di Palazzo Morelli al palazzo comunale di Piazza Matteotti.

Nello sportello, attivato dalle volontarie dell’associazione Demetra, le donne trovano uno spazio a loro dedicato per iniziare ad elaborare un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Questo percorso potrà essere comprensivo, di consulenza legale, consulenza psicologica, sostegno alla genitorialità e sostegno all’autonomia attraverso lo sportello lavoro. Questi ultimi servizi possono essere attivati nella sede di Demetra in Corso Garibaldi, 116 a Lugo. I colloqui sono svolti nel rispetto dell’anonimato e/o della segretezza e nessuna iniziativa viene presa senza il consenso della donna.

La Vicesindaca Carolina Ghiselli con delega alle Pari Opportunità dichiara: “I dati dell’accoglienza sono in aumento perché le donne stanno a poco a poco conoscendo lo sportello e stanno acquisendo maggiore consapevolezza della necessità di rivolgersi a chi può dare loro un aiuto concreto. È fondamentale sostenere e implementare il prezioso lavoro delle volontarie dell’associazione Demetra, così come è fondamentale continuare nel lavoro di rete con tutte le realtà associative che operano sul nostro territorio”.

Giuseppina Dessy, presidente dell’associazione Demetra aggiunge: “Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Massa Lombarda per aver dato pronta risposta alla nostra esigenza di spostarci a causa di questioni legate all’organizzazione in rete del lavoro, con la sede di Lugo ma anche ringraziare l’Udi di Massa Lombarda e la sua presidente Cesarina Asioli, per averci gentilmente ospitato per tre anni in piazza Marmirolo e per averci sempre sostenuto nel lavoro di sostegno per vittime di violenza”.

Lo sportello è aperto il martedì, dalle 9 alle 13 ed è situato presso il Municipio in Piazza Matteotti, 16. Ha un proprio numero di cellulare 345/7766841. Nei giorni di chiusura viene attivato il trasferimento di chiamata sul telefono della sede di Lugo.